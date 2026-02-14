Destaca Mario Delgado logros en robótica

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, acompañado por los estudiantes Valeria Palacios, Medalla Mundial de Educación 2025, y Diego Silverio, medallista de oro en Japón con el Equipo de Robots de Sumo, destacó los logros de los estudiantes mexicanos en robótica.

En el marco del Encuentro Nacional de Robótica del Tecnológico Nacional de México (TecNM), en el que participaron 173 proyectos desarrollados por más de 550 estudiantes y 200 docentes provenientes de 59 Institutos Tecnológicos, dijo que México requiere una educación de vanguardia.

En presencia de miles de estudiantes de todo el país, Delgado Carrillo resaltó que desde el TecNM se impulsa una formación que fortalece la autosuficiencia, la sustentabilidad y el acceso equitativo a las tecnologías; que contribuye a la salud comunitaria y promueve la inclusión de las personas con discapacidad.

Así, señaló, se consolida una educación científica con sentido social, orientada a fortalecer la soberanía nacional y a generar un desarrollo con oportunidades para todas y todos.

Acompañado por el director general del TecNM, Ramón Jiménez López, señaló que esa misma voluntad de que el conocimiento alcance a todas y todos ha llevado a la presidenta de México a emprender una verdadera cruzada por la educación y por el respaldo a los jóvenes.

“Hoy trabajamos para que la juventud mexicana camine con esperanza y confianza en sus propios sueños, y cuente con el apoyo necesario para convertirlos en realidad, porque invertir en educación es invertir en el presente y el futuro de México”, añadió.

“Ustedes, en este Encuentro Nacional de Robótica del TecNM, materializan con su inteligencia y su esfuerzo ese futuro que ya es presente. Lo que Isaac Asimov imaginó en el sueño lúcido de la ciencia ficción -los primeros robots y muchas de sus implicaciones- hoy ustedes lo hacen posible con sus manos y con su razón, con talento, disciplina y creatividad”, expresó.