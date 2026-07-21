Violencia en la Tarahumara: Asesinan a pastores cristianos y abandonan sus cuerpos

Un nuevo hecho de violencia sacudió la región de la Sierra Tarahumara.

Dos pastores pertenecientes a la comunidad cristiana, padre e hijo, fueron asesinados a tiros en el municipio de Guadalupe y Calvo, en una zona azotada por la presencia de grupos del crimen organizado.

Las víctimas fueron identificadas oficialmente como Ángel Valenzuela (Miguel Ángel V. C.), de 67 años de edad, y su hijo Miguel Valenzuela (Miguel V. M.), de 46 años.

Ambos eran figuras respetadas en la comunidad y abuelo y padre, respectivamente, de Miguel Valenzuela Jr., un joven activista que destaca como uno de los perfiles juveniles más conocidos del sector.

Los cuerpos de ambos líderes religiosos fueron localizados el pasado 20 de julio a la altura del kilómetro 5 de la carretera que comunica a la cabecera municipal con la localidad de El Ocote, en un tramo boscoso y contiguo a la cinta asfáltica donde presuntamente fueron arrojados tras ser atacados cuando se desplazaban hacia dicha comunidad.

Investigaciones y honras fúnebres

De acuerdo con los reportes de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, ambas víctimas presentaban múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Los cuerpos de ambos líderes religiosos fueron localizados el pasado 20 de julio. Especial

Peritos de la corporación realizaron el levantamiento de evidencias en el sitio antes de trasladar los restos al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.

Las autoridades precisaron que las carpetas de investigación se mantienen abiertas para determinar el móvil de la agresión e identificar a los responsables, de los cuales no se tiene pista hasta el momento.

Paralelamente a las diligencias ministeriales, las honras fúnebres de los religiosos dieron inicio tanto en la cabecera de Guadalupe y Calvo como en el municipio de Hidalgo del Parral, entre muestras de dolor, condolencias y una creciente exigencia de justicia difundida a través de redes sociales.

Crece la tensión en la Tarahumara

El asesinato de los pastores Valenzuela revivió entre los pobladores el amargo recuerdo del homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales (78 años) y Joaquín César Mora Salazar (80 años), cometidos el 20 de junio de 2022 en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique.

A la par de este crimen, pobladores de la zona reportaron de manera extraoficial la ejecución de otros cuatro hombres ocurrida durante la misma jornada en el municipio; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades gubernamentales del estado de Chihuahua.