Rector de la UNAM ordena revisión del examen de ingreso y crea comisión técnica

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, ordenó la elaboración de un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027 e instruyó la integración de una comisión técnica de especialistas que revisará el examen aplicado en línea, el procedimiento y los resultados del concurso.

La universidad informó que el objetivo es contar con información detallada sobre el desarrollo del proceso de admisión y el desempeño de los aspirantes que presentaron el examen para ingresar a licenciatura.

La comisión estará integrada por expertas y expertos universitarios de distintas disciplinas, quienes analizarán los datos del reporte, el procedimiento seguido durante la aplicación del examen y los resultados obtenidos por los aspirantes.

De acuerdo con la UNAM, el estudio atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los sustentantes y se realizará con rigor académico y criterios técnicos, a fin de generar propuestas de mejora que permitan optimizar los futuros procesos de selección.

La institución también informó que continúa atendiendo las solicitudes de revisión presentadas por aspirantes no seleccionados, así como los casos de quienes tuvieron cancelada su participación durante el examen en línea. Precisó que las personas que solicitaron una cita ya cuentan con fecha y hora para conocer personalmente las evidencias que sustentaron dicha determinación.

La decisión del rector se da luego de que la publicación de los resultados del concurso de ingreso generara cuestionamientos entre algunos aspirantes sobre el proceso de selección y la aplicación del examen en línea. La UNAM señaló que dará a conocer los resultados de la revisión a la brevedad y reiteró su compromiso con la equidad y la transparencia en los procesos de admisión.

UNAM deja fuera a 5 mil aspirantes con puntajes que antes aseguraban ingreso

Miles de jóvenes que buscaban un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encontraron con una sorpresa: quedaron fuera pese a obtener resultados que, en años anteriores, les habrían permitido ingresar.

Un análisis estadístico estima que alrededor de 5 mil aspirantes fueron desplazados este año debido al aumento en los puntajes mínimos necesarios para entrar a algunas carreras.

La estimación realizada por Gerardo Guerrero, economista y científico de datos señala la aparición de un grupo más amplio de aspirantes con calificaciones muy altas, lo que elevó la competencia y dejó la vara de ingreso más arriba en varias licenciaturas.

El cambio ocurrió en el primer examen de admisión a licenciatura aplicado completamente en línea por la UNAM, modalidad que se implementó durante tres semanas entre mayo y junio.

El aumento de los puntajes no afectó a todas las áreas por igual. El mayor impacto, según el análisis, se registró en el Área III, relacionada con Ciencias Sociales.

En esa zona, el puntaje mínimo de ingreso pasó de 79 a 98 aciertos, una diferencia de 19 respuestas correctas. El estudio estima que cerca de 2 mil aspirantes quedaron fuera por este incremento.

En total, calcula que entre 3 mil 900 y 5 mil 500 jóvenes no alcanzaron un lugar debido al aumento de los puntajes de corte.

El análisis revisó distintas explicaciones, como que el examen hubiera sido más sencillo o que la modalidad en línea hubiera atraído a más aspirantes con alto desempeño.

Sin embargo, sus resultados no permiten determinar una causa definitiva ni confirmar por sí mismos que haya existido alguna irregularidad.