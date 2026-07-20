Fin de semana en México reportó 133 homicidios dolosos

Durante el fin de semana que coincidió con el fin del Mundial de Futbol 2026, en el país se cometieron 133 homicidios dolosos, 37 el viernes 17, 52 el sábado y 44 el domingo pasado, de acuerdo con las cifras preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los primeros lugares en materia de violencia letal fueron ocupados por Sinaloa con 13 personas asesinadas en este periodo, seguido de Guanajuato con 12 homicidios dolosos.

En esta ocasión destacó el caso de Zacatecas, en tercer lugar, con 11 personas asesinadas, 10 de ellas cuyos cuerpos fueron abandonados el sábado en diferentes puntos, cinco de ellos colgados en un puente vehicular, y entre quienes se encuentran un exalcalde se Sombrerete y servidores públicos.

Durante los primeros 19 días de julio, en el país fueron asesinadas 763 personas, para un promedio diario de 40.1 casos. Cuartoscuro

El informe Víctimas reportadas por el delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales estableció que en el Estado de México y Guerrero fueron asesinadas 9 personas, por entidad, el pasado fin de semana.

En Baja California, Chihuahua y Michoacán, se cometieron 8 homicidios dolosos por entidad; en la Ciudad de México fueron 7 casos; en Morelos y Tabasco fueron 6 asesinatos, por entidad.

Jalisco, Puebla y Tamaulipas reportaron 5 homicidios dolosos, por estado; en Colima y Sonora fueron 4 casos, por estado; así como 3 en Chiapas y Veracruz, por estado. Los datos del SESNSP establecen que, de manera preliminar, durante los primeros 19 días de julio, en el país fueron asesinadas 763 personas, para un promedio diario de 40.1 casos.