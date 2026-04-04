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Violencia político-electoral se concentra en 6 estados

Pese a no ser un año de elecciones federales, 2025 se posicionó como el segundo año más agresivo desde 2018; hubo 382 casos; ésta se agudiza donde hay fragmentación criminal y debilidad institucional

Por: Aníbal Martínez

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El edil de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue asesinado en noviembre pasado, durante acto público.Facebook

Los casos de violencia política durante 2025 fueron concentrados en 11 municipios de seis entidades, donde convergen la presencia de organizaciones criminales, las disputas por el control territorial y las limitaciones institucionales a nivel local, de acuerdo con un informe de Integralia.

El documento detalla que 2025 confirmó que la violencia político-electoral no depende exclusivamente del calendario de elecciones, porque aunque no fue un año electoral típico (salvo la elección judicial y de ayuntamientos en dos entidades), se registraron 382 casos de violencia política, el segundo nivel más alto desde 2018. “El incremento de 383.5% frente a 2019 sugiere que la violencia política se ha desvinculado parcialmente de los ciclos electorales”, destaca Integralia.

Sin embargo, la violencia político-electoral se intensifica en la antesala de procesos electorales. El primer semestre concentró 254 incidentes, frente a 128 en la segunda mitad del año, con picos en mayo y junio. Esto indica que la proximidad a jornadas electorales —incluso parciales— sigue siendo un detonante clave para el uso de la violencia como mecanismo de presión política.

La concentración en regiones y órdenes de gobierno confirma patrones; Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla y Guanajuato registraron el mayor número de casos. La recurrencia de casos en estas entidades confirma que la violencia política se asienta en territorios con alta fragmentación criminal y debilidad institucional. Además, los municipios continúan siendo el principal foco de vulnerabilidad, con el 79.3% de los casos registrados.

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Los casos de violencia política-electoral corresponden a 2025.Integralia

Por entidad, los mayores registros se concentraron en Veracruz (104 casos), Guerrero (34), Morelos (32), Oaxaca (29), Puebla (26) y Guanajuato (21). En contraste, Yucatán no reportó casos, mientras que Zacatecas, Querétaro, Nayarit y Campeche registraron un caso cada uno, y Chiapas, Durango, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala contabilizaron dos casos por entidad. Por su parte, Michoacán, CDMX, Estado de México y Sinaloa reportaron 16, 14, 13 y 12 casos, respectivamente.

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Éstos son los principales tipos de violencia política.Integralia

La distribución municipal de los casos de violencia política-electoral en 2025 muestra una fuerte concentración territorial en municipios donde convergen la presencia de organizaciones criminales, las disputas por el control territorial y las limitaciones institucionales a nivel local. Esta geografía de la violencia política sugiere que, más allá de los procesos electorales, los ataques contra actores políticos se insertan en dinámicas de control territorial y captura de gobiernos municipales.

Estos son los municipios con casos de violencia política a nivel municipal: Tijuana (3), Mexicali (5), Culiacán (8), Coxquihui (4), Córdoba (4), Veracruz (12), Puebla (7), Celaya (6), Uruapan (4), Cuauhtémoc (11) y Chilpancingo (7).

Por tipo de violencia político-electoral, 188 correspondieron a homicidio doloso; 96, a amenazas; 50, atentados con armas de fuego; 24, secuestros; 18, a desapariciones, y seis fueron catalogados como otros.

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Los últimos dos años registraron un incremento de casos de violencia política electoral.Integralia

El asesinato se consolidó como el principal mecanismo de violencia político-electoral, pues casi la mitad de los incidentes (49.2%) correspondieron a homicidios dolosos, seguidos por amenazas y atentados con arma de fuego. Esta composición refleja una escalada en la letalidad y una menor dependencia de mecanismos de intimidación indirecta”, dio a conocer Integralia.

Cabe destacar que mayo y junio pasados fueron los meses con más casos registrados. Quienes más sufrieron agresiones fueron aspirantes y candidatos, con 57 casos; figuras políticas y excandidatos, con 57, y funcionarios y exfuncionarios, con 268 casos. Los municipios y sus funcionarios se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente a otros órdenes de gobierno.

De acuerdo con Integralia, ello obedece a factores estructurales como policías e instituciones de procuración de justicia débiles, limitaciones presupuestales para su fortalecimiento y escasa o nula presencia de corporaciones estatales o de las instituciones de seguridad federales.

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Estos son algunos de los casos de violencia política más recientes.Integralia

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