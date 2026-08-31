Choque automovilístico en EU destapó la red de "El R5", líder criminal en Michoacán

Un accidente automovilístico en el estado de Tennessee hace siete años dio pie a una investigación que llevó a identificar a Luis Enrique Barragán Chávez, "El R5", como cabecilla del Cártel de Los Reyes.

El accidente, que inicialmente se pensaba era un incidente bajo jurisdicción de la policía municipal de Knoxville, Tennessee, llamó la atención del Departamento de Seguridad Interior (DHS) porque uno de los autos involucrados transportaba una cantidad significativa de metanfetaminas.

Las autoridades consiguieron una orden de cateo para el domicilio del conductor que llevaba las drogas, en Virginia, donde la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) encontró una cantidad mayor de metanfetaminas y fentanilo.

A partir de ese hallazgo, el HSI rastreó la procedencia de las drogas y el destino del dinero de su venta. La averiguación llevó a El R5, también conocido como El Güicho, ahora de 40 años de edad y quien invertía el dinero producto del narcotráfico en armar a Carteles Unidos.

Carteles Unidos es una alianza de pequeños carteles michoacanos para enfrentar regionalmente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el oeste de Michoacán.

De acuerdo con el Departamento de Estado, “las ganancias del narcotráfico se utilizaron para adquirir armas pequeñas en Estados Unidos, contratar combatientes locales y mercenarios colombianos, y adquirir armamento pesado como minas terrestres, fusiles, armas de 50 milímetros, vehículos blindados y el uso de drones lanzadores de bombas”.

Asegura que “Barragán estuvo al frente de estas operaciones de combate, convirtiéndose en un conocido sicario y líder militar, trabajando estrechamente con otros elementos de Carteles Unidos”.

La investigación del HSI condujo en julio de 2023 a acusación de un gran jurado contra Barragán en Washington por delitos de conspiración para narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego.

La acusación se hizo pública en julio de 2025, al tiempo que el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra los líderes de Carteles Unidos, y una recompensa de tres millones de dólares por Barragán.