Transparencia y rendición de cuentas son obligación de la UNAM: rector Lomelí

La rendición de cuentas y la mejora continua son los ejes de la UNAM, aseguró el rector Leonardo Lomelí en un mensaje para dar la bienvenida a más de 85 mil alumnos de bachillerato y licenciatura

Lomelí subrayó el compromiso ineludible de la institución con la transparencia y la rendición de cuentas. Laura Toribio

En su pronunciamiento de apertura para el ciclo escolar 2026-2027, subrayó la responsabilidad administrativa, ética y académica que conlleva recibir a los miles de estudiantes. Advirtió que la UNAM tiene el deber institucional de "mantener criterios de excelencia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, además de revisar sus decisiones y aprender de la experiencia institucional".

Lomelí destacó que la llegada de los nuevos alumnos "reafirma el papel de la educación pública como vía para ampliar oportunidades de desarrollo, conocimiento y movilidad social", motivo por el cual la integridad de la gestión, la evaluación de las decisiones y el uso claro de los recursos son compromisos inalienables con la sociedad mexicana.

A la par del llamado a la transparencia, instó a la comunidad estudiantil y académica a garantizar la convivencia pacífica.

Reproducir Jóvenes de primer ingreso pisaron por primera vez los pasillos de las facultades de la UNAM.

Pidió "respetar las diferencias y rechazar cualquier forma de violencia o discriminación dentro de los espacios universitarios".

El rector exhortó a toda la comunidad a "contribuir a una Universidad segura, incluyente, saludable y plural, y a mantener un compromiso con la construcción de una sociedad con menos desigualdades", apuntalando la vocación social que distingue a la institución.