Transparencia y rendición de cuentas son obligación de la UNAM: rector Lomelí
Leonardo Lomelí advirtió que la UNAM tiene la obligación de guiarse bajo pilares que aseguren que la educación pública siga siendo un motor de desarrollo en el país
La rendición de cuentas y la mejora continua son los ejes de la UNAM, aseguró el rector Leonardo Lomelí en un mensaje para dar la bienvenida a más de 85 mil alumnos de bachillerato y licenciatura
En su pronunciamiento de apertura para el ciclo escolar 2026-2027, subrayó la responsabilidad administrativa, ética y académica que conlleva recibir a los miles de estudiantes. Advirtió que la UNAM tiene el deber institucional de "mantener criterios de excelencia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, además de revisar sus decisiones y aprender de la experiencia institucional".
Lomelí destacó que la llegada de los nuevos alumnos "reafirma el papel de la educación pública como vía para ampliar oportunidades de desarrollo, conocimiento y movilidad social", motivo por el cual la integridad de la gestión, la evaluación de las decisiones y el uso claro de los recursos son compromisos inalienables con la sociedad mexicana.
A la par del llamado a la transparencia, instó a la comunidad estudiantil y académica a garantizar la convivencia pacífica.
Pidió "respetar las diferencias y rechazar cualquier forma de violencia o discriminación dentro de los espacios universitarios".
El rector exhortó a toda la comunidad a "contribuir a una Universidad segura, incluyente, saludable y plural, y a mantener un compromiso con la construcción de una sociedad con menos desigualdades", apuntalando la vocación social que distingue a la institución.