Violencia en Chilapa sería por fuerzas comunitarias que detienen al narco: periodista Juan Ángulo

La violencia y bloqueos en Chilapa, Guerrero, obedece al avance del crimen organizado contra la defensa de las comunidades originarias, y no al enfrentamiento entre los grupos criminales de Los Ardillos y Los Tlacos, como afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Así lo precisó el periodista y director del diario “El Sur” de Guerrero, Juan Ángulo, tras explicar que esta zona ya lleva diez años padeciendo altos niveles de violencia; sin embargo, como los vividos en los últimos días, no se tienen antecedentes.

“Es la primera vez que ocurre que tres comunidades son atacadas simultáneamente y durante días. Es una zona que tiene viviendo este conflicto una década; son ataques, incursiones a alguna comunidad, emboscadas, ejecuciones directas en la que la peor parte siempre la ha sacado la organización asentada ahí que se llama Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores. Es una zona indígena, de indígenas naguas, organizadas por usos y costumbres, la que forma su propia policía comunitaria formada por voluntarios sin remuneraciones”.

Ante los hechos, apuntó el periodista, se desconoce aún el detonante de esta violencia, aunque apuntó a la postura de Los Ardillos frente a su pérdida de control en algunos municipios vecinos.

“Tienen ahí una piedra en el zapato, la presencia de esta organización indígena en 16 comunidades, y quiere tener el control territorial. Es una hipótesis, pero no hay claridad sobre por qué en estos momentos se da una ofensiva con estas características”.

Entrevistado por Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, Juan Ángulo aseguró que no se tienen reportes de la presencia de Los Tlacos en este municipio guerrerense, “es una confusión o desinformación de las autoridades federales”.

“Ayer, el secretario de Seguridad, García Harfuch, dijo que la violencia se deriva de un enfrentamiento entre estas organizaciones. Pero aquí no hay. Imagínate, si fueran los Tlacos pues se enfrentarían, ¿no? No se irían, no se desplazarían. Ahí lo que hemos visto, todo el mundo, en videos que se han difundido profusamente es el ataque a comunidades indígenas organizadas de acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos originarios. Pero ahí no hay; cerca de ahí sí, sí hay enfrentamientos”.

Ángulo se refiere a los enfrentamientos registrados en Atlixtac o Olinalá, es decir en la Montaña Alta, mientras que Chilapa se encuentra en el extremo opuesto, en la Montaña Baja.

“Son comunidades indígenas que participan en el Congreso Nacional Indígena. […] Aquí son muy cuidadosos como para vincularse con grupos del crimen organizado, según lo ha demostrado la experiencia”.

Ante el anuncio de reforzamientos de fuerzas federales en esa región, el periodista consideró que “no hay el compromiso presidencial de una presencia permanente” toda vez que una vez que se calman los ánimos, se retiran las fuerzas, dando espacio a que esta violencia vuelva a ocurrir. Sin embargo, confió en que mejoren las condiciones para los habitantes de Chilapa.