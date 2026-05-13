Gabinete de Seguridad detuvo a 34 personas, 14 de ellas en el Estado de México

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En diferentes acciones realizadas en el país, elementos del Gabinete de Seguridad detuvo a 34 personas por diferentes delitos, entre ellas 14 en el Estado de México; además se aseguraron 20 armas largas y 19 cortas; y se aseguraron 11 inmuebles cateados.

El informe de resultados de esta instancia estableció que Chila de la Sal, Puebla, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas.

Durante esta acción se aseguraron 2 mil 750 litros y 750 kilos de sustancias químicas, seis reactores de síntesis orgánica, un vehículo y un inmueble, con lo que se causó una afectación económica al crimen organizado calculada en 2 mil 229 millones de pesos.

Durante los operativos ejecutados en el país se aseguraron 450 explosivos improvisados, 100 de ellos operados con drones y 350 en Mazatlán, Sinaloa.

También se aseguraron 5 mil 077 cartuchos útiles de diferentes calibres, 41 cargadores, 38 tubos cañón, 20 culatas de madera, tres mecanismos de arma corta y una máquina láser para marcar acero; junto con tres chalecos, 21 ponchallantas, ropa táctica y cinco pares de botas.

Durante el martes 11 de mayo, el Gabinete de Seguridad realizó detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Sonora, y Tabasco.

En materia de sustancias ilegales se aseguraron 1.2 kilos de fentanilo en pastillas; 367 dosis de mariguana, 125 dosis de cocaína, 92 de metanfetamina y 89 dosis de heroína; en Hidalgo se aseguró una cantidad sin especificar de dosis de diversas drogas.

En total se decomisaron 4 mil 515 litros de precursores químicos; 750 kilos de sustancias, 10 reactores de síntesis orgánica y material diverso de laboratorio.