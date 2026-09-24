Vínculos de políticos o gobernantes con crimen organizado tendrán consecuencias

Al reconocer que los vínculos de políticos o gobernantes con el crimen organizado tendrán consecuencias en el terreno electoral, el presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho, confío en que las autoridades federales y los propios partidos actúen para evitar que el crimen organizado se infiltre en el proceso del 2027.

Que haya filtros, y que los partidos políticos estemos atentos a quienes son nuestros candidatos”, expresó.

Ello, al advertir que la captura del edil de Juchitán, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, alias “El Quetu”, cercano al gobernador Salomón Jara, tendrá un costo político, “principalmente para quienes lo llevaron a su elección”.

Decir que no hay un costo político sería cegarnos. Por supuesto que hay un costo político; pero, así como hay un costo político, también yo creo que hay un reconocimiento a un gobierno del mismo partido que toma determinaciones sin mirar los colores”, afirmó durante un encuentro con medios.

El Quetu, electo en 2024 para un segundo periodo al frente de la alcaldía, fue detenido el miércoles, por la Marina y elementos de la Fiscalía General de la República, señalado de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, además de presuntos nexos con el grupo criminal “Los Cromos”, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en Oaxaca.

Para evitar que este tipo de perfiles lleguen a cargos públicos, el diputado ecologista originario de Oaxaca llamó a las autoridades y partidos a aplicar filtros a quien pretenda ser candidato.

Sin embargo, Bolaños-Cacho enfatizó que la captura del alcalde deja el mensaje de que “hay consecuencias contra quienes deciden aliarse con el crimen organizado”. Además, destacó su cercanía con Jara.

Es un hombre que, supuestamente en el estado, porque yo conozco muy bien la región, tiene un liderazgo muy fuerte en el Istmo de Tehuantepec, o por lo menos así se vendía, y vendía incluso una cercanía con el gobernador”, dijo durante un encuentro con medios.

Por último, el diputado por el Verde reconoció la labor del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la presidenta Claudia Sheinbaum, contra el crimen organizado.

Se actúa sin distingo de colores y banderas partidistas o cercanía con el poder”, recalcó.

En línea con Raúl Bolaños, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, aseguró que con la detención del edil Miguel Sánchez Altamirano”, se actúa conforme a la ley, aplicándola sin excepción”.

A mí, en lo personal, me alegra que así suceda”, dijo.

Monreal Ávila enfatizó que en Morena avalan “que se actúe contra quien resulte responsable”, de presuntos nexos con el crimen organizado.