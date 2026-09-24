Sentencian a 50 años de prisión a dos secuestradores en Hidalgo

Dos hombres fueron condenados a 50 años de prisión por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado, ocurrido en febrero de 2024 en el municipio de Progreso de Obregón.

De acuerdo con información de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), los sentenciados fueron identificados con las iniciales J. C. M. F. y A. S. Z.

La investigación establece que uno de los involucrados acudió a un establecimiento dedicado a la venta de vehículos y aparentó estar interesado en comprar una unidad. Con ese argumento, solicitó realizar una prueba de manejo junto con el propietario del negocio.

Posteriormente, familiares del comerciante comenzaron a recibir llamadas en las que se exigían 600 mil pesos a cambio de liberar a la víctima. Ante esta situación, se presentó una denuncia que permitió a las autoridades iniciar las investigaciones correspondientes.

Las labores de investigación e inteligencia permitieron ubicar el sitio donde permanecía retenida la víctima. Posteriormente, elementos de la UECS implementaron un operativo en la localidad de Xochitlán, en Progreso de Obregón, donde lograron rescatarla y detener a los dos involucrados.

Tras su captura, ambos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales y posteriormente presentados ante un juez de control, quien determinó vincularlos a proceso.

Concluidas las distintas etapas del procedimiento penal, un tribunal de enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio. Durante la audiencia para determinar las sanciones, se estableció para cada acusado una pena de 50 años de prisión, además de la obligación de cubrir el pago correspondiente por concepto de reparación del daño.