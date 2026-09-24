México consolida su liderazgo en matemáticas tras conquistar el segundo lugar en la 41.ª Olimpiada Iberoamericana

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, recibió al equipo mexicano que conquistó el segundo lugar en la 41.ª Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas (OIM), celebrada del 6 al 13 de septiembre en Buenos Aires, Argentina. La delegación nacional reafirmó su posición como referente regional al situarse únicamente detrás de Brasil y superar a España entre 21 países participantes.

Durante el encuentro, el titular de la SEP entregó reconocimientos a los estudiantes y destacó su disciplina y capacidad. Los galardonados de la delegación fueron Javier Caram Quirós y Takumi Higashida Martínez, de 18 años, con medallas de oro; Juan Luis Manríquez Sequera, de 17 años, e Iker Torres Terrazas, de 18 años, con medallas de plata; Alejandra Muñoz Espín, de 20 años, con medalla de bronce; María Bereni Díaz Mondragón, de 16 años, con medallas de oro y bronce; Óscar Omar Bustamante Sánchez y Gonzalo Díaz Mercado, ambos de 16 años, con menciones honoríficas; Sebastián Mondragón Trujillo, de 16 años, con una medalla de oro, una de plata y dos de bronce; y Emiliano Hernández Barranco, de 19 años, con dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce.

Durante la conversación, los jóvenes expusieron que la resolución de problemas fortalece la concentración, la resiliencia y el pensamiento creativo. Al respecto del entrenamiento en etapas tempranas, Takumi Higashida Martínez señaló que es crucial estudiar sobre papel: “Hace lagartijas como parte de su entrenamiento, pero eso no significa que las realice durante la competencia”, expresó al hacer una analogía con la preparación deportiva.

Coincidiendo con esta visión, Mario Delgado advirtió que “si bien herramientas como las calculadoras y los teléfonos celulares son funcionales y facilitan determinadas tareas, su uso excesivo puede limitar el desarrollo de la capacidad de razonamiento y la resolución autónoma de problemas”.

Al abordar las nuevas tecnologías con Emiliano Hernández Barranco, estudiante de inteligencia artificial, el joven alertó sobre sus riesgos al mencionar que son “distractores”, aunque subrayó la importancia de monitorear sus alcances. Asimismo, las participantes María y Alejandra enfatizaron que el acercamiento temprano a esta disciplina fortalece el razonamiento para enfrentar nuevos desafíos.

Finalmente, Delgado Carrillo reafirmó el compromiso gubernamental para impulsar el talento científico en el país: “Estamos muy orgullosos de nuestros jóvenes y estudiantes en matemáticas, física y robótica.

Son un ejemplo y una inspiración para muchas familias, porque demuestran que no hay que tener miedo cuando se persigue un sueño. Por eso, vamos a seguir apoyando a las y los jóvenes que participen en competencias, para que sus logros motiven a nuevas generaciones”, concluyó el funcionario, destacando que este esfuerzo coincide con el impulso educativo que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.