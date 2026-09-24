¡Qué dolor! Matan a perrito tras arrastrarlo desde una camioneta

Un nuevo caso de crueldad animal quedó registrado en video en Hidalgo. Los hechos ocurrieron sobre la carretera San Cristóbal–Cardonal, a la altura de El Sauz, donde un perro fue arrastrado por una camioneta y posteriormente encontrado sin vida.

El hecho fue documentado por automovilistas que circulaban por la zona, quienes captaron en video el momento en que una camioneta Ford Pick Up blanca avanzaba por la carretera llevando al animal en la parte trasera, sujeto de tal manera que era arrastrado durante el trayecto.

Testigos que presenciaron la escena intentaron alertar al conductor para que detuviera la marcha y atendiera al animal. Sin embargo, el vehículo continuó avanzando.

Más adelante, los ciudadanos localizaron al perro, ya sin vida, por lo que el material fue difundido como evidencia de lo ocurrido y para solicitar la intervención de las autoridades.

Reproducir Perro es arrastrado desde una camioneta en Hidalgo

El caso ha provocado indignación entre habitantes y usuarios de redes sociales, quienes pidieron que se investigue el hecho y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

Se trata del segundo caso similar ocurrido en Hidalgo en menos de una semana. Días atrás, en el municipio de Zempoala, otro conductor fue captado en video en una escena similar, también relacionada con un perro que era arrastrado por una camioneta.