Acuden padres de bebés fallecidos en Durango a denunciar ante la FGR

Padres de familia que sufrieron la pérdida de cinco bebés recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1, en Durango, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar la denuncia respectiva por el deceso de los pequeños.

Fermín Flores, abogado de los padres, informó que acudieron tres familias de las cinco afectadas, debido a que una de ellas acudió antier ante la instancia federal para interponer la denuncia respectiva, mientras que otra lo hará este viernes, al tratarse de una familia originaria del municipio de Tepehuanes.

El representante legal no abordó mucho el tema al afirmar que es de carácter privado, pero la denuncia detalla con punto y coma los hechos y explica de manera detallada cada uno de los pasos.

Fermín Alonso Flores Ayala informó que será la propia Fiscalía General de la República la encargada de recabar los datos de prueba, clasificar los hechos y determinar los delitos que podrían configurarse.