Vinculan a tres hombres por ataque armado a una panadería

Las investigaciones en torno a un ataque armado en una panadería de Zapopan, Jalisco, donde un hombre murió y otro resultó lesionado, permitieron a la Fiscalía del Estado la vinculación a proceso de tres presuntos responsables, quienes enfrentan cargos por homicidio calificado y también en grado de tentativa.

La Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales y los datos de prueba que obtuvo durante esta etapa del proceso, permitieron que Gabriel “N”, David Leopoldo “N” y Ernesto Daniel “N” permanezcan en prisión preventiva luego de imputarles los hechos.

Los tres hombres están señalados como los presuntos responsables de un ataque armado en el que un hombre perdió la vida y otro resultó gravemente herido, registrado el pasado 9 de mayo en una panadería de la colonia El Mante en Zapopan.

Según se presume, los hombres descendieron de una camioneta Honda en color arena, una Mazda blanca y una Jeep en color gris, portando armas cortas y largas, y al parecer abrieron fuego contra los trabajadores para luego huir del lugar.

Pese a recibir atención médica, una de las víctimas falleció debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que el segundo quedó lesionado.

Por estos hechos, enfrentan proceso penal por el delito de homicidio calificado —en sus modalidades de premeditación y ventaja—, así como homicidio calificado en grado de tentativa —en su modalidad de ventaja—.

Como medida cautelar solicitada por esta representación social, permanecerán en prisión preventiva oficiosa por un año, mientras que se fijaron seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

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JCS