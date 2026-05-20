General Islas Sánchez a la Novena Zona Militar en Sinaloa

El general Julio César Islas Sánchez fue designado como nuevo comandante de la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, Sinaloa, en sustitución del general Santos Gerardo Soto, entre una serie de renovación de mandos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional.

La Secretaría de la Defensa Naciona (Defensa) informó que los nuevos mandos se designaron con estricto apego a las atribuciones que la ley confiere a la institución, con el propósito de fortalecer las actividades operativas y administrativas.

Indicó que las nuevas asignaciones de mandos buscan impulsar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como las misiones y tareas encomendadas a la Defensa por parte del Ejecutivo Federal.

Los nuevos cargos entraron en vigor apartir del 1 de mayo del presente año, consistentes en 20 generales del Ejército, un general de la Fuerza Aérea y siete generales de la Guardia Nacional.

El general Brigadier Armando Toscano Yáñez fue asignado como nuevo comandante de la 11 Zona Militar, en Guadalupe, Zacatecas; en sustitución del general Isaac Bravo López.

Como nuevo comandante de la 15 Zona Militar, con sede en La Mojonera, en Zapopan, Jalisco, fue designado el general de Brigada Juan Torres Torres, en sustitución del general Julio César Islas Sánchez.

También hubo nuevas designaciones en las zonas militares 12 de San Luis Potosí; 28 en Ixcotel, Oaxaca; 31 en Rancho Nuevo, Chiapas; 35, en Chilpancingo, Guerrero; 37 de Santa Lucía, Estado de México; 41, en Puerto Vallarta, Jalisco y 47 en Piedras Negras, Coahuila.

El general de Ala piloto aviador Raúl Martínez Montiel asumió formalmente el cargo de comandante de la Primera Zona Aérea Militar, con sede en Santa Lucía, Estado de México.

También se designaron nuevos comandantes de las Guarniciones Militares de El Ciprés, en Baja California; Agua Prieta, Sonora; Cozumel, Quintana Roo; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y San Luis Río Colorado, Sonora.

La Defensa también realizó cambios en las coordinaciones estatales de la Guardia Nacional en el Estado de México, Morelos, Puebla, Chiapas, Colima, Veracruz y el Mando Especial “Acapulco”.

La Tercera Brigada de Infantería Independiente, y las direcciones generales de Infantería, Policía Militar, Administración y Archivo e Historia también cuentan con nuevos responsables.