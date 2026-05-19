Exigen justicia por feminicidio de la joven Dulce en Hidalgo

Habitantes del municipio de Actopan, Hidalgo, realizaron una manifestación pública para exigir justicia por el asesinato de Dulce, una joven de 21 años, identificado por autoridades como un posible caso de feminicidio ocurrido en días recientes.

La concentración se llevó a cabo en la plaza principal de la demarcación, donde familiares, amistades y colectivos feministas colocaron veladoras y pancartas para recordar a la víctima y denunciar la violencia que enfrentan las mujeres en la región.

Durante el acto, las asistentes pidieron a las autoridades garantizar que el crimen no quede sin castigo y se actúe con perspectiva de género en las investigaciones.

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió sobre la calle Vicente Guerrero, presuntamente después de una discusión entre la joven y quien fuera su expareja sentimental.

Testigos señalaron que el hombre habría disparado en contra de la víctima, quien fue auxiliada y trasladada de urgencia a un hospital; sin embargo, perdió la vida debido a las heridas que presentaba.

El presunto responsable, identificado por las iniciales E.V.M., de 32 años de edad, fue retenido por personas que se encontraban en el lugar hasta la llegada de elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes realizaron su detención.

Asimismo, autoridades informaron el aseguramiento de dos armas de fuego que portaba al momento de ser intervenido.

La Procuraduría correspondiente ya inició las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la situación legal del detenido.

Mientras tanto, colectivos y ciudadanos continúan convocando a la sociedad para exigir acciones contundentes contra la violencia de género y mayor protección para las mujeres en Hidalgo.

Habitantes del municipio de Actopan, Hidalgo, realizaron una manifestación pública Foto: Especial

JCS