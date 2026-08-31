Hallan caravana huachicolera con 6 mil litros de combustible en Hidalgo

Una caravana de vehículos presuntamente utilizada para el trasiego ilegal de hidrocarburo fue localizada y abandonada durante un operativo de seguridad en la comunidad de La Vega, en Tlaxcoapan, Hidalgo.

El despliegue, en el que participaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), Guardia Nacional y corporaciones del Mando Coordinado, permitió asegurar 6 mil 331 litros de combustible, además de siete unidades.

De acuerdo con el reporte, los vehículos fueron detectados durante recorridos de vigilancia en un camino de terracería. En el sitio quedaron cinco camionetas y dos automóviles sedán, tres de ellos con reporte de robo vigente.

El hidrocarburo estaba distribuido en 77 contenedores de distintas capacidades, por lo que las unidades y el combustible fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar responsabilidades.

Las corporaciones de seguridad pidieron a la población reportar vehículos sospechosos o movimientos relacionados con posibles actividades ilícitas al 911 de Emergencias o 089 de Denuncia Anónima.