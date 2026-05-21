Adulta mayor es atacada con una piedra en Saltillo; agresor fue detenido tras operativo

Una mujer de 65 años resultó lesionada luego de ser atacada con una piedra por un hombre mientras caminaba junto a su nieta en calles de la colonia Beta Centauro, al oriente de Saltillo, Coahuila, en un hecho que generó indignación tras difundirse el video de la agresión en redes sociales.

La víctima fue identificada como María del Rosario “N”, quien sufrió heridas en el rostro y la cabeza después de que el sujeto le arrojara un objeto contundente a corta distancia. La menor que la acompañaba no recibió golpes directos, aunque presentó una fuerte crisis nerviosa tras presenciar el ataque.

Reproducir El ataque con piedra en Saltillo contra una mujer de 65 años quedó grabado en video

De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, el agresor permanecía de pie sobre la banqueta observando fijamente a la mujer y a la niña mientras caminaban tomadas de la mano. Segundos después, sin cruzar palabra alguna, tomó una piedra de gran tamaño y la lanzó directamente contra el rostro de la adulta mayor.

El impacto provocó que ambas cayeran al pavimento, mientras vecinos y transeúntes comenzaron a pedir ayuda. Una mujer policía asignada a una caseta de vigilancia cercana acudió al escuchar los gritos e intentó perseguir al responsable; sin embargo, el hombre logró escapar inicialmente corriendo entre las calles de la zona.

La grabación comenzó a circular masivamente en redes sociales durante las últimas horas, provocando reclamos de ciudadanos que exigieron la localización inmediata del atacante y mayor vigilancia en el sector.

Tras la difusión del caso, elementos de la Policía Municipal de Saltillo desplegaron un operativo de búsqueda en colonias cercanas. Horas después, las autoridades confirmaron la detención del presunto responsable, identificado como Cruz “N”.

De manera extraoficial, trascendió que el detenido presuntamente presenta una discapacidad intelectual permanente o una condición severa de salud mental, situación que ahora es evaluada por las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica.

Fuentes locales señalaron que la Fiscalía y personal especializado analizan si el hombre puede ser considerado inimputable conforme a la ley, lo que implicaría su eventual traslado a una institución psiquiátrica especializada bajo medidas de seguridad y supervisión judicial.

Mientras tanto, María del Rosario continúa bajo atención médica y observación debido a las lesiones sufridas por el impacto y la caída, aunque reportes preliminares señalan que su estado de salud no se considera de gravedad.