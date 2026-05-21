Conductor ebrio atropella a dos mujeres en la México-Tampico; una muere

Una mujer murió y otra más resultó lesionada luego de ser atropelladas la tarde de este jueves sobre la carretera federal México-Tampico, a la altura del crucero con dirección a Tianguistengo, en el municipio de Zacualtipán.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas intentaban cruzar la vialidad en una zona señalizada con boyas cuando fueron impactadas por una camioneta color rojo que transitaba por el lugar.

Tras el atropellamiento, el conductor perdió el control de la unidad y terminó fuera de la carpeta asfáltica, debajo de un puente, luego de colisionar contra una barra metálica de contención.

Al sitio acudieron paramédicos y cuerpos de emergencia para brindar auxilio a las personas afectadas; sin embargo, una de las mujeres ya no presentaba signos vitales debido a las lesiones sufridas. La otra víctima fue estabilizada y trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de seguridad pública implementaron un acordonamiento en la zona, mientras peritos y agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

El conductor de la camioneta fue detenido en el lugar y quedó a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica y el deslinde de responsabilidades.