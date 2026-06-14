Vinculan a proceso a nueve policías detenidos por secuestro y tortura en Veracruz

Fueron vinculados a proceso nueve policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz por su presunta participación en el secuestro agravado y tortura de cinco personas en 2023, un caso que causó revuelo porque utilizaban las patrullas oficiales para instalar falsos retenes en una zona residencial y extorsionaban a sus víctimas.

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó que los datos de prueba presentados ante un juez federal fueron “contundentes” para acreditar la probable responsabilidad de Jorge “N”, Artemio “N”, Sergio “N”, Jesús “N”, Yadira “N”, Aarón “N”, Yael “N”, Conrado “N” y Lino “N”, quienes se desempeñaban como servidores públicos al momento de los hechos ocurridos entre julio y septiembre de 2023.

Las detenciones fueron ejecutadas por la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de la Defensa Nacional, tras cumplimentarse órdenes de aprehensión en distintos puntos del estado e incluso en el cuartel de policía de esta capital.

Posteriormente, los imputados fueron presentados ante el Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz.

El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, perteneciente a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, obtuvo la vinculación a proceso por los delitos de secuestro agravado y tortura.

El juez impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La FGR reiteró que mantiene su compromiso con las víctimas y con el esclarecimiento de los hechos, al tiempo que recordó que las personas imputadas se presumen inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria.

Mientras tanto, el caso se suma a una serie de investigaciones federales abiertas en Veracruz por la presunta participación de agentes estatales en desapariciones, secuestros y actos de tortura.