Morena se deslinda del R-1, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

La detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R-1”, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, trajo un deslinde de Morena respecto de la familia Álvarez Ayala.

A través de un comunicado, la dirigencia nacional de Morena rechazó cualquier vínculo con el líder criminal y sostuvo que su hermano Roldán Álvarez Ayala dejó de ser militante del partido desde noviembre de 2025, pocos días después de la muerte de Manzo el primer día de ese mes.

Morena precisó que el acusado Ramón Ángel Álvarez Ayala nunca fue militante ni ocupó cargo alguno dentro del partido. También señaló que Roldán Álvarez Ayala fue expulsado hace más de ocho meses y sostuvo que esa decisión reflejó el compromiso de la organización con el combate a cualquier vínculo con la delincuencia.

Durante los últimos años, Roldán Álvarez Ayala mantuvo presencia en la vida política de Michoacán y participó en actividades internas de Morena, antes de que el partido reportara su expulsión.

La dirigencia nacional aseguró que “en Morena no se encubre a nadie, no se solapan complicidades y no se tolera ninguna forma de colusión con el crimen”.

Además, reiteró su respaldo a las investigaciones para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo y pidió que todos los responsables enfrenten a la justicia.

Aunque Morena afirmó que la expulsión de Roldán ocurrió en noviembre de 2025, el comunicado difundido este sábado no detalla el procedimiento interno que derivó en esa decisión ni precisa las razones que la motivaron.

El documento tampoco explica por qué esa información se hace pública hasta ahora, después de la captura de su hermano.

El comunicado también retomó declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en 2022 cuestionó la liberación de Ramón Ángel Álvarez Ayala por parte del sistema judicial.

En el posicionamiento, la dirigencia reafirmó el respaldo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y señaló que el caso debe esclarecerse sin excepciones. Morena insistió en que ninguna persona está por encima de la ley y reiteró que las autoridades deben continuar con las investigaciones.

La detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala ocurrió el 30 de julio pasado, cuando autoridades federales cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra. Las investigaciones lo identifican como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, cuyo crimen fue perpetrado el 1 de noviembre de 2025.