Vinculan a proceso a mujer por muerte de motociclista en Querétaro

Una mujer identificada como Maricruz N fue vinculada a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, luego de un accidente de tránsito registrado en la ciudad de Querétaro, en el que un hombre murió y una mujer resultó herida.

El percance ocurrió el 2 de mayo sobre avenida Prolongación Tecnológico, en la colonia San Pablo. Según las investigaciones, una motocicleta con dos tripulantes se impactó contra un objeto fijo después de que presuntamente un automóvil negro les realizó un corte de circulación.

Tras el accidente, cuerpos de emergencia y elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio. En el lugar se confirmó el fallecimiento de uno de los ocupantes de la motocicleta, mientras que la otra persona fue trasladada para recibir atención médica.

La conductora del vehículo señalado fue detenida por policías municipales luego de los señalamientos realizados en la zona del hecho.

En audiencia inicial, un juez determinó vincular a proceso a Maricruz “N” y ordenó prisión preventiva justificada como medida cautelar, mientras continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad en el caso.