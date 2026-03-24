Vinculan a proceso a Jaime "N", exgobernador de Baja California, por planta fotovoltaica

El exgobernador de Baja California, Jaime N, fue vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades. La diligencia se llevó a cabo en la sala 6 del Centro de Justicia Río Nuevo, iniciando a las 09:00 horas del lunes y concluyendo la mañana del martes.

Durante la audiencia, las agentes del Ministerio Público señalaron que el exmandatario ordenó a sus funcionarios viajar a Nuevo León para negociar con la empresa Next Energy la construcción de una planta fotovoltaica y celebrar un contrato plurianual. Según la acusación, Jaime N promovió una reforma legislativa y autorizó el contrato, lo que derivó en una deuda pública.

La defensa del exgobernador alegó que el pago de 123 millones de pesos no se realizó durante su administración, y cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, calificándolas como “vagas”.

El propio Jaime N ha declarado ante medios que nunca se estableció formalmente la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali, pese a que él mismo encabezó el evento de colocación de la primera piedra en el predio destinado a la obra.

La actual administración estatal, encabezada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, canceló el proyecto al detectar que no contaba con permisos federales y que comprometía las participaciones federales del estado por un monto de 37 mil millones de pesos, a pagarse en 30 años.

El gobierno estatal interpuso una denuncia al constatar que la planta nunca se construyó, lo que dio origen a la investigación con el Número Único de Caso 02-2022-06977. El proceso judicial también involucra a varios exfuncionarios de la administración de Jaime N, quien logró eludir la audiencia inicial en 13 ocasiones hasta que finalmente se formuló la imputación el 19 de marzo.

El caso ha generado un fuerte impacto político en Baja California, pues se trata de uno de los contratos más polémicos de los últimos años. La obra, presentada como un proyecto de energía renovable, terminó convertida en un compromiso financiero de largo plazo que nunca se materializó.

Tras un receso en la audiencia, se discutirá la medida cautelar que se impondrá al exmandatario.