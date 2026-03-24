Nombran a Carlos Manzo Político del Año; su esposa acepta el premio: ‘Deja un legado’

Carlos Manzo, alcalde fallecido de Uruapan, en Michoacán, fue reconocido este lunes como Político del Año durante los Premios Lidera 2026, que en esta edición otorgó galardones a 15 servidores públicos, líderes académicos y empresariales y una activista por su gestión en beneficio del bienestar de la sociedad mexicana.

“Hoy Carlos Manzo deja un legado, un legado su municipio, un legado en su estado y un legado en todo México”, dijo su voids y actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, al recibir el galardón estelar de la noche en el Hotel Marquis Reforma de la Ciudad de México.

Manzo fue atacado a tiros el 1 de noviembre durante un evento público en su municipio. Antes de su fallecimiento, su nombre cobró relevancia por ser un crítico de la violencia que genera el crimen organizado y actuar con mano firme en contra de los cárteles.

Dado que su rostro se ha vuelto la imagen de varios movimientos que buscan la paz, Quiroz aprovechó el reconocimiento para pedir a los asistentes de la gala seguir su ejemplo y alzar la voz sin miedo.

“Como empresarios, como políticos, que sean verdaderamente disruptivos, confrontativos, aunque eso les cueste la vida”, aconsejó.

Los otros premios

La segunda edición de los Premios Lidera, organizada por FCO Group, contempló cuatro ejes de evaluación que incluyen: gobernanza eficaz, representación ciudadana, servicio público y una categoría inédita de liderazgo social, que fue agregada este año.

En el área de gobernanza eficaz, fueron reconocidos los gobernadores de Querétaro y Nuevo León, Mauricio Kuri y Samuel García, respectivamente, además de los presidentes municipales de Tijuana, Baja California, Ismael Burgueño y de Huixquilucan, Estado de México, Romina Contreras.

En representación ciudadana fueron premiados el senador Enrique Vargas del Villar como Legislador del Año y la diputada federal Teresa Ealy Díaz como ganadora de la Atención Territorial.

Entre los cinco premios otorgados bajo la categoría de servicio público estuvieron la activista y defensora de espacios digitales, Olimpia Coral Melo; Alejandro Martínez Araiz, secretario general del SNAC; y Javier López Casarín, alcalde de Alvarado Obregón.

Adicionalmente, la ceremonia incluyó tres reconocimientos especiales en el marco de los Premios Lidera.

Christian Ríos, CEO de ICE México, recibió el primer premio por su investigación sobre la Nueva Educación Superior en México; Alfonso Sánchez García, alcalde de Tlaxcala, por su excelencia en Gobernanza y Desarrollo Humano; y Héctor Santana García, presidente municipal de Bahía de Banderas, por su liderazgo en Infraestructura Social y Transformación Urbana.

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