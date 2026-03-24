Banobras coloca con éxito cuatro bonos por 17 mil millones de pesos

Por Guillermo García

En una operación que consolida la confianza de los mercados en la estrategia financiera actual, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) concretó la colocación de 17 mil millones de pesos a través de la emisión de cuatro bonos tradicionales en el mercado local.

Esta transacción, enmarcada en el Plan Anual de Financiamiento 2026 y alineada con el Programa Institucional 2025-2030, representa un paso fundamental para el desarrollo de infraestructura en sectores estratégicos del país.

Pese a un entorno global marcado por la volatilidad y la incertidumbre, la emisión fue recibida con una respuesta positiva por parte de la comunidad financiera, alcanzando una demanda total de 1.36 veces el monto colocado, informó Banobras en un comunicado.

En la transacción participaron 27 inversionistas institucionales, entre los que destacaron Afores, aseguradoras, casas de bolsa, fondos de inversión, así como bancas privadas y de desarrollo.

La diversificación de los instrumentos permitió captar recursos bajo distintas modalidades: los bonos BANOB 26 y BANOB 26-2 se colocaron a tasa variable con plazos de 1.5 y 3.5 años respectivamente, mientras que los tramos BANOB 26-3 y BANOB 26-4 se fijaron a plazos de 8 y 12 años con cupones de 9.76% y 10.12%, demostrando la capacidad del banco para atraer capital a largo plazo.

Incluso, el éxito de la serie BANOB 26-4, que obtuvo la mayor demanda del paquete (1.42 veces el monto asignado) a un plazo de 12 años, subraya el apetito de los inversionistas por instrumentos de deuda pública con solidez institucional.

Con esta acción, Banobras asegura la viabilidad de obras de gran calado que forman parte de la planeación estratégica del Gobierno de México para la segunda mitad de la década, manteniendo la estabilidad financiera como premisa básica de la conducción económica nacional.