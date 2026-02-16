Vinculan a proceso a hermanos ligados al Cártel de Sinaloa

Un Juez Federal de Control vinculó a proceso a Israel N y Alexis Arnoldo N, presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los elementos de prueba que llevaron a la resolución del juzgador.

Además, se indicó a los hermanos Israel y Alexis Arnoldo se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la que se cumplirá en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 8, Norponiente, ubicado en Guasave.

El Ministerio Público Federal, por otra parte, recibió un mes de plazo para presentar los resultados de la investigación complementaria en contra de los vinculados.

Los hermanos Israel y Alexis Arnoldo fueron detenidos en el poblado de Quila, en Culiacán, en posesión de un arma larga, tipo fusil; además de una corta, tipo pistola; cartuchos, seis radios de comunicación y un vehículo.

La captura fue realizada por elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Marina-Armada de México (Marina).

La FGR precisó que a las personas presentadas en su reporte se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Detienen a 'El Flaco', operador de Los Salazar

Días atrás, en Querétaro, autoridades federales detuvieron a Diego 'N', alias El Flaco, quien era operador del grupo criminal Los Salazar, a fin al Cártel de Sinaloa, luego de una investigación de cuatro meses por parte de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar).

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención de El Flaco y detalló que la captura del operador de Los Salazar se dio durante un operativo en Querétaro en el que se realizaron 12 cateos simultáneos, los cuales fueron ejecutados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa, Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de Querétaro.

Las labores de inteligencia que realizó la unidad especial de la Marina incluyeron análisis de patrones delictivos y vigilancias fijas y móviles, lo que permitió la localización de Diego 'N' junto con otros miembros de dicho grupo criminal tras cuatro meses de investigación.

En seguimiento de líneas de investigación respecto a una célula criminal con operación en la capital de Querétaro, los agentes implementaron recorridos de seguridad y vigilancias fijas y móviles que permitieron recabar datos de prueba suficientes mediante los cuales un juez de control liberó las órdenes de cateo para intervenir los domicilios", indicó la SSPC.

Tras los 12 cateos simultáneos realizados por autoridades federales y estatales fueron detenidas en total 30 personas, entre las que se ubica Diego 'N', El Flaco, quien, de acuerdo con las investigaciones, coordinaba la venta y distribución de droga en la capital de Querétaro, así como el tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento

De los 30 detenidos tras los 12 cateos ejecutados en la capital de Querétaro, 21 son hombres y nueve mujeres. A los detenidos se les aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información.

jcp