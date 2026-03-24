Vinculan a proceso a Jorge “N”, exfiscal de Veracruz

El exfiscal general de Veracruz, Jorge “N”, fue vinculado a proceso por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencia, lo que impide que obtenga su libertad. La decisión fue tomada durante una audiencia de continuación en la que el órgano jurisdiccional determinó que existen pruebas suficientes para establecer su presunta participación en los hechos que se le atribuyen.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, informó que el caso se encuentra integrado en el proceso penal número 185/2026. Además, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, manteniendo al exfuncionario recluido en el penal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

En un comunicado, la Fiscalía estatal subrayó que con este resultado se reafirma el compromiso de actuar con legalidad y firmeza en el combate a la corrupción, garantizando la procuración de justicia y el respeto al Estado de Derecho en Veracruz.

¿Quién es Jorge “N”, exfiscal de Veracruz?

Jorge “N” fue designado como fiscal general de Veracruz durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, tras haber trabajado previamente como abogado particular de la familia Yunes.

El exfuncionario fue detenido en Puerto Escondido, Oaxaca, el 25 de julio de 2022, tras permanecer prófugo durante casi tres años. En ese momento se le vinculó a proceso por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, en agravio del exjefe de escoltas de Luis Ángel Bravo Contreras, quien había sido fiscal general durante el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa.

Irregularidades en el control de confianza

Jorge “N” es señalado por haber ejercido su cargo sin cumplir con el examen de control y confianza exigido por ley a los altos mandos de la Fiscalía General del Estado. Dichas evaluaciones deben realizarse en un centro federal acreditado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, pero el exfiscal habría desacatado esta obligación.

De acuerdo con los datos presentados en la audiencia inicial, el 24 de agosto de 2019 Jorge “N” ordenó a su personal que tanto él como su fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres, fueran sometidos a una evaluación interna en la propia fiscalía, un área destinada únicamente a mandos medios.

Documentos falsos y fuga

Posteriormente, Marcos Even habría solicitado la expedición de documentos que acreditaban de manera irregular la supuesta evaluación de confianza realizada por subordinados. Con esos papeles, ambos funcionarios pretendieron permanecer en sus respectivos cargos.

Tras estas maniobras, Jorge “N” y Marcos Even se dieron a la fuga, lo que derivó en nuevas imputaciones y en la ampliación de los procesos judiciales en su contra.