Vinculan a proceso a escoltas de 'El Mencho'; estos son los delitos que enfrentan

Un Juez Federal de Control con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso a Andrés Pelayo Mancilla y a Genaro Barajas Valencia detenidos hace una semana durante el operativo en contra del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Tapalpa, Jalisco, en el que fue abatido el líder de esta organización, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la autoridad judicial resolvió la vinculación en contra de los dos detenidos, con los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Delitos graves

Pelayo Mancilla y Barajas Valencia enfrentarán cargos por su presunta participación en los delitos de portación de armas de fuego con agravante, y portación de aditamentos y de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El Juez Federal de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la que los dos detenidos cumplirán en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y otorgó dos meses de plazo para la investigación complementaria.

Escoltas del Mencho

Fueron detenidos en operativo vs ‘El Mencho’

Pelayo Mancilla y Barajas Valencia fueron detenidos el pasado 22 de febrero, en Tapalpa, durante el operativo realizado por personal del Grupo de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG es originario de Aguililla, Michoacán.

En estas acciones fue detenido y, como resultado del enfrentamiento con las fuerzas militares, falleció Oseguera Cervantes, líder del CJNG, en su traslado a la Ciudad de México.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, informó que como resultado de este operativo fallecieron 25 elementos de la dependencia.

Durante sus declaraciones en la FEMDO, Pelayo Mancilla y Barajas Valencia negaron tener participación en el CJNG y, aseguraron, que fueron detenidos por equivocación por parte de militares.

