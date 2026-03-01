Chihuahua no se entrega: Maru Campus al rendir su Cuarto Informe de Gobierno

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, rindió este domingo su Cuarto Informe de Gobierno en el Centro de Convenciones de la capital del estado grande, donde presentó un balance de los principales resultados y avances alcanzados en distintos rubros de su administración.

El evento reunió a representantes de los distintos niveles de gobierno, empresarios y sociedad civil, donde al igual se plantearon los retos y metas para la etapa final de la administración estatal.

Maru Campos durante su informe Foto: Especial

Durante su mensaje, afirmó que se ha logrado la recuperación de la credibilidad ciudadana en un 18 por ciento según el INEGI, esto gracias a la coordinación entre corporaciones de seguridad, con inversión en capacitación policial y tecnología.

Resaltó la operación de la Plataforma Centinela, enfocada en reaccionar, supervisar y anticipar riesgos mediante inteligencia artificial, contribuyendo a la reducción de homicidios dolosos.

El informe incluyó acciones en desarrollo humano, apoyos alimentarios a través de Nutri Chihuahua, principalmente en la Sierra Tarahumara, además de mejoras en servicios médicos para quienes no cuentan con atención de este tipo, mediante Medi Chihuahua y el combate al sarampión.

En infraestructura, se destacaron obras carreteras y proyectos de agua potable para fortalecer la conectividad y la calidad de vida.

En el ámbito económico, la mandataria subrayó la consolidación del estado como líder en exportaciones y reiteró el respaldo al campo, así como la defensa del agua.

Maru Campos enfatizó y concluyó: “El estado no se entrega, no se entrega la dignidad de nuestra gente, no se entrega la libertad que tanto nos ha costado conseguir. Hoy Chihuahua tiene gobierno y tiene gobernadora para enfrentar todo lo que venga, mi querido chihuahua lo mejor está por venir”.

JCS