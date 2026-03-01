"Por mi tragas", alcaldesa de Ajacuba, Hidalgo, despide a directora de registro civil

Por permitir que se realizaran unas impresiones, fue destituida Elsy Daniela Miguel Monroy como titular del Registro Familiar del municipio de Ajacuba, Hidalgo.

La decisión fue comunicada oficialmente por la presidenta municipal, Ziitlaly Zuñiga Peña, a través de los canales institucionales del ayuntamiento, donde se notificó la conclusión del nombramiento.

De acuerdo con la versión de la exfuncionaria, el pasado 25 de febrero el regidor Rubén González Lozano solicitó apoyo para imprimir un documento, petición que —según señaló— fue atendida debido a que los integrantes del cabildo no cuentan con equipo propio para realizar impresiones.

Minutos después, el contralor municipal, Javier Quiroz, intervino y cuestionó el uso del equipo asignado a la dependencia, lo que derivó en un señalamiento administrativo.

Un día más tarde, la entonces directora fue citada para realizar el proceso de entrega-recepción del área, procedimiento que, afirmó, se llevó a cabo sin que previamente se le notificara alguna falta formal relacionada con su desempeño.

En declaraciones posteriores, la exservidora pública sostuvo que la remoción fue consecuencia directa del apoyo brindado al regidor y negó haber incurrido en alguna irregularidad.

En un vídeo difundido en redes sociales, reveló que la alcaldesa la descalificó de "desleal" por permitirle al regidor las impresiones que solicitó, además de recriminarle que "por ella tragaba".

Por esto, la exfuncionaria solicitó que el caso sea revisado por las instancias correspondientes para esclarecer el procedimiento.

Hasta ahora, la administración municipal no ha detallado públicamente si existe algún procedimiento administrativo en curso ni ha precisado las causas específicas de la separación del cargo.

El caso ha generado reacciones en el ámbito político local.

JCS