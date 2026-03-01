Incendio afecta 25 hectáreas de zona arqueológica de Tula, Hidalgo

Un incendio de pastizal se registró en las inmediaciones de la Zona Arqueológica de Tula, en el estado de Hidalgo, y dejó una afectación aproximada de 25 hectáreas, informaron autoridades municipales.

De acuerdo con el reporte preliminar, el siniestro se concentró en áreas de vegetación seca localizadas en la periferia del polígono arqueológico.

Tras una primera inspección, las autoridades indicaron que no se observan daños en las estructuras prehispánicas del sitio.

En las labores de atención participaron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes trabajaron de manera coordinada con brigadistas y voluntarios para contener el avance del fuego.

Las acciones incluyeron la apertura de brechas cortafuego y trabajos de enfriamiento en puntos estratégicos.

Según el informe oficial, el incendio fue controlado horas después de su inicio, lo que evitó que las llamas alcanzaran zonas consideradas de mayor valor histórico y cultural. Personal de emergencia mantiene recorridos de supervisión para prevenir una posible reactivación.

Autoridades municipales señalaron que este es el segundo incendio registrado en el año en esa zona.

Asimismo, reiteraron el llamado a la población para evitar quemas de basura o pastizales, particularmente durante la temporada de altas temperaturas y sequía, debido al riesgo que representan para el entorno ambiental y el patrimonio cultural.

Incendio en inmediaciones de la zona arqueológica Foto: Especial

Arde deshuesadero en Tizayuca, Hidalgo

Dos remolques calcinados fue lo que dejo un incendio registrado en un deshuesadero ubicado sobre la carretera México–Pachuca en la colonia Emiliano Zapata, y que movilizó a elementos de Protección Civil y del cuerpo de Bomberos del municipio de Tizayuca, Hidalgo, quienes lograron sofocar el fuego sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes, el siniestro se originó al interior del establecimiento, donde dos remolques fueron consumidos por las llamas.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras percatarse de una densa columna de humo que se elevaba desde el predio.

Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia implementaron un operativo para controlar y extinguir el incendio, utilizando aproximadamente 3 mil litros de agua y el apoyo de tres unidades operativas.

Las labores se extendieron durante varios minutos, hasta lograr la completa sofocación del fuego y la eliminación de puntos de riesgo.

Autoridades informaron que únicamente se registraron pérdidas materiales, principalmente en los remolques afectados, descartando daños a viviendas cercanas o personas lesionadas.

Tras el control del incendio, personal de Protección Civil realizó una inspección preventiva en el área para descartar riesgos adicionales y determinar las posibles causas del incidente.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación de emergencia al número 911 y a evitar la difusión de información no verificada que pueda generar alarma entre la población.

JCS