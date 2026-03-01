Solidaridad y justicia para normalistas desaparecidos: SEP

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, expresó su respeto y solidaridad con las familias de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014.

Reiteró el compromiso del Estado mexicano con la verdad y la justicia. Y afirmó que ese hecho marcó un parteaguas en la vida pública del país, al consolidar el llamado colectivo al “nunca más” desde la función pública.

Familiares de los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" encabezaron la manifestación. Foto: @cencos

100 años de la Escuela Raúl Isidro Burgos

Durante el acto conmemorativo de los 100 años de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos, el funcionario informó que, como parte del fortalecimiento institucional, se restableció, después de 62 años, la mesa de trabajo con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, “con la que se alcanzaron acuerdos para mejorar infraestructura, recursos y comedores, a fin de garantizar alimentación suficiente, sana y digna para las y los futuros docentes”.

Los integrantes de 'Guerreros Unidos' creían que entre los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos había infiltrados de 'Los Rojos'.

Durante el evento, el titular de la SEP, señaló que el modelo pedagógico de las normales rurales, basado en el enfoque comunitario y el trabajo en las comunidades, es uno de los referentes para la actual Nueva Escuela Mexicana.

Sostuvo que la propuesta educativa que hoy se articula en campos formativos tiene su raíz en la escuela de la acción, en el aprender haciendo, abierta a la parcela, a la asamblea y a la vida de los pueblos.

“Educar a las hijas e hijos de los campesinos más pobres es el mayor acto de dignidad y vocación social”.

