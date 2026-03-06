Vinculan a proceso a detenido por feminicidio de Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM

Jared Alejandro 'N', estudiante detenido por la desaparición de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que fue hallada muerta el pasado 2 de marzo, fue vinculado a proceso durante la audiencia realizada este viernes 6 de marzo.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, dio a conocer que lograron la vinculación a proceso por el único detenido por el caso de la estudiante de 18 años tras haber presentado ante el juez las pruebas suficientes que acreditan su participación en dichos hechos.

"Hoy dimos un paso importante para que Kimberly Joselin tenga justicia. Les informo que la Fiscalía General obtuvo este viernes 6 de marzo un auto de vinculación a proceso contra Jared Alejandro “N”, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada, en perjuicio de Kimberly Joselin", afirmó el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar.

El fiscal de Morelos destacó que las pruebas aportadas por el Ministerio Público Especializado son "sólidas para que el proceso penal avance". Jared Alejandro 'N' permanecerá en prisión preventiva enfrentando el proceso penal en su contra.

Detenido por caso Kimberly podría pasar 75 años en prisión

Jared Alejandro 'N', el único detenido por la desaparición y el feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, podría alcanzar hasta 75 años de prisión, informó el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar.

El también estudiante de la UAEM está imputado de desaparición de persona cometida por particulares agravada en perjuicio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán.

“Con hechos, estamos respondiendo a la familia, y a las y los universitarios. No habrá impunidad a los delitos contra las mujeres. Ese es nuestro compromiso. Justicia para Kimberly”, dijo el fiscal de Morelos.

Reproducir

vjcm