Lotería Nacional: Resultados del Sorteo Superior 2875 del viernes 06 de marzo del 2026

Este viernes 06 de marzo de 2026, la Lotería Nacional celebra el esperado Sorteo Superior 2875. ¿Estás buscando los números ganadores? Aquí encontrarás los resultados completos del Sorteo Superior 2875 de la Lotería Nacional.

El Sorteo Superior 2875, realizado este viernes 06 de marzo, forma parte de los sorteos tradicionales de la institución, que reúnen a miles de participantes en todo el país.

Según informa la Lotería Nacional, este sorteo se lleva a cabo regularmente y en esta ocasión participaron 60 mil billetes, con números que van del 00001 al 60 000.

El Sorteo Superior 2875 contó con un premio mayor de 17 millones de pesos en 2 series. ¿Quieres saber cuáles fueron los números afortunados?

Sorteo Superior Lotería Nacional.

Descubre los ganadores del Sorteo Superior 2875 de la Lotería Nacional

Los números ganadores de la Lotería Nacional para su Sorteo Superior 2875 los daremos a conocer al terminar la ceremonia.

¿De cuánto es el reintegro de la Lotería Nacional de hoy?

Un reintegro de la Lotería Nacional corresponde a la devolución de la cantidad que se invirtió al comprar billetes o ‘cachitos’ del Sorteo Superior 2875. Cada sorteo define la forma en que se reparten los reintegros, y la decisión de cobrarlos o seguir participando recae en cada jugador.

¿Cómo cobrar premios de la Lotería Nacional?

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio o reintegro en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Cajas de Pagos de Premios y Reintegros, Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería Nacional?

El próximo sorteo de la Lotería Nacional será el domingo 08 de marzo con ZODIACO 1737, que promete un premio mayor de 11 millones de pesos. El ZODIACO 1737 tiene un valor de 35 pesos por boleto.

¿Cuál es el horario del sorteo de la Lotería Nacional?

El SORTEO ZODIACO 1737 se realizará a las 20:00 horas. Para seguir la transmisión en vivo de los futuros sorteos, puedes visitar el canal de YouTube de la Lotería Nacional - Sorteos Tradicionales.

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es una institución gubernamental mexicana encargada de organizar sorteos y loterías con el objetivo de generar recursos para la asistencia pública.

Fundada en 1770, esta entidad tiene una larga tradición en el país y es conocida por sus diversos sorteos, como Sorteo Mayor, Sorteo Zodiaco, Sorteo Superior, entre otros.

Los fondos recaudados a través de la venta de boletos se destinan a apoyar programas y proyectos sociales en beneficio de la población mexicana.

La Lotería Nacional no solo brinda la posibilidad de ganar importantes premios a sus participantes, sino que también contribuye al desarrollo y bienestar de la sociedad.