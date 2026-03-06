Dan 65 años de cárcel a hombre por abandonar a sus tres hijos en Oaxaca; dos menores murieron

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que un juez dictó sentencia de 65 años de prisión contra Wilber A.C., responsable de abandono agravado que derivó en la muerte de dos menores en el municipio de Juchitán de Zaragoza.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el hombre fue declarado culpable de abandono de personas en su modalidad agravada por homicidio calificado, en perjuicio de una niña y un niño, así como del delito de abandono de personas contra otro menor de edad.

Niños vendían en la calle y no regresaron

Según la causa penal, los hechos se remontan a septiembre de 2018, cuando tres menores de edad —de 9, 8 y 6 años— quedaron bajo el cuidado de su padre en un domicilio ubicado en la calle Demetrio López, en la colonia Fidel Peña, Octava Sección, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec.

La investigación de la Fiscalía estableció que el hombre abandonó a sus hijos en el inmueble y dejó de atender sus responsabilidades de cuidado.

Debido a esa situación, los menores comenzaron a vender frituras en la vía pública durante largas jornadas, sin la supervisión de un adulto responsable.

La FGEO detalló que en febrero de 2023 los tres niños salieron de su domicilio para realizar sus actividades cotidianas; sin embargo, solo uno regresó.

Pese a ello, el padre no reportó la desaparición ni inició acciones de búsqueda, de acuerdo con las investigaciones ministeriales.

Posteriormente, el 18 de febrero de 2023, la niña y un niño fueron localizados sin vida en inmediaciones del municipio de El Espinal, también en la región del Istmo de Tehuantepec.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Fiscalía inició las indagatorias a través de la Unidad de Género adscrita a la Vicefiscalía Regional del Istmo.

Investigación acreditó abandono y omisión de cuidados

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público presentó pruebas que permitieron acreditar que Wilber A.C. no proporcionó condiciones básicas de bienestar a sus hijos.

Entre las omisiones documentadas por la autoridad se encuentran la falta de alimentación, educación, esparcimiento y un entorno libre de violencia, además de que el acusado conocía las condiciones precarias en las que vivían los menores.

Las investigaciones también establecieron que el domicilio donde habitaban era insuficiente para el número de personas que residían en el lugar.

Tras el desahogo de pruebas, el juez dictó sentencia condenatoria de 65 años de prisión contra el responsable y ordenó el pago por concepto de reparación del daño.

RLO