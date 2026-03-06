¿Tienen torta bajo el brazo? Nacen cuatrillizos en hospital de Guadalajara, Jalisco

Una mujer dio a luz a cuatro recién nacidos en un hospital del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, un hecho fuera de lo común.

De acuerdo con los padres de los menores, que en redes sociales se identificaron como lavidaconcuatrillizos, los bebés nacieron el 7 de enero, sin embargo, estuvieron hospitalizados bajo observación médica y fueron dados de alta ayer, jueves 5 de marzo.

El parto fue por cesárea, según medios locales, luego de que los médicos decidieron interrumpir el embarazo a las 31 semanas por el riesgo que podría enfrentar la mujer .

Luego de ser dados de alta, los dos niños, dos niñas y sus padres fueron despedidos por personal del hospital, que formó una fila con globos para dar ánimos a la familia.

Una palabra que se queda corta comparado a todo lo recibido y aprendido. Gracias por hacer del proceso un momento único, por cada esfuerzo y desvelo a cada uno de los doctores que atendieron a mis pequeños, a cada enfermero, a todo aquel que los cuido como suyos sabiendo que dejaba lo más importante para nosotros en espera de este día”, escribió la pareja en redes sociales tras dejar el hospital.

¿Qué tan comunes son los embarazos cuádruples en México y el mundo?

Los embarazos de cuatrillizos son considerados eventos poco frecuentes en la práctica obstétrica, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y registros internacionales de nacimientos múltiples.

Las probabilidades pueden aumentar cuando se utilizan técnicas de reproducción asistida, como la fertilización in vitro, que incrementan la posibilidad de gestaciones múltiples debido a la implantación de más de un embrión.

Por esta razón, los embarazos de cuatrillizos suelen requerir seguimiento médico especializado, ya que se consideran gestaciones de alto riesgo tanto para la madre como para los recién nacidos. Entre los factores que suelen presentarse están el nacimiento prematuro, bajo peso al nacer y la necesidad de atención neonatal especializada, condiciones que obligan a los equipos médicos a vigilar estrechamente el desarrollo del embarazo.

Debido a su baja frecuencia, los nacimientos de cuatro bebés en un mismo parto suelen llamar la atención pública y médica, especialmente cuando todos los recién nacidos evolucionan favorablemente y pueden ser dados de alta después de un periodo de observación hospitalaria.

RLO