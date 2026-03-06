Elementos de la Armada de México (Semar) concluyeron un programa de adiestramiento especializado enfocado en la atención de emergencias químicas, biológicas, radiológicas y nucleares (QBRN), como parte de las medidas de preparación en materia de seguridad ante la Copa Mundial de Futbol 2026.

La ceremonia de cierre del curso se realizó en instalaciones navales, luego de cuatro semanas de capacitación impartida entre el 8 de febrero y el 6 de marzo. El entrenamiento se llevó a cabo en coordinación con la Agencia de Reducción de Amenazas de la Defensa de Estados Unidos (DTRA) y contó con la participación de 38 elementos de la institución naval.

Semar se prepara para el Mundial 2026; elementos concluyen capacitación Semar se prepara para el Mundial 2026; elementos concluyen capacitación

De acuerdo con la dependencia, el objetivo fue reforzar las capacidades operativas del personal y fortalecer los mecanismos de cooperación entre las fuerzas armadas de México y Estados Unidos para responder a incidentes relacionados con materiales peligrosos.

Durante la instrucción, los marinos recibieron formación en el uso de equipo especializado para detección, análisis y manejo de sustancias de riesgo, así como en procedimientos para la descontaminación de zonas afectadas y atención de posibles víctimas.

El programa también incluyó entrenamiento con trajes de protección de alta seguridad, sistemas de respiración autónoma, equipos de detección química y biológica, así como el uso de tecnología de reconocimiento, entre ella drones y analizadores portátiles diseñados para identificar agentes peligrosos.

La Semar señaló que este tipo de capacitación permite establecer protocolos estandarizados para actuar ante posibles amenazas y fortalecer la preparación del personal que podría intervenir en escenarios de emergencia durante eventos internacionales de gran escala.

Presentan Plan Kukulkán para dar seguridad para el Mundial 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó el Plan Kukulkán para brindar seguridad para el Mundial 2026 en los estados sedes: Ciudad de México, Nuevo León y Guadalajara.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada desde Zapopan, Jalisco, el funcionario federal explicó que el Plan Kukulkán es coordinado por el gobierno de México e integra la participación de más de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales de dichos estados.

García Harfuch aseguró que se contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos.

