Hallan con vida a Alondra Contreras, estudiante reportada como desaparecida en Morelos

Las recientes desapariciones y feminicidios de estudiantes en Morelos tuvo un giro con el caso de Alondra María Stephanye Contreras Galarza, una joven de 18 años quien había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde el jueves 5 de marzo cuando tuvieron el último contacto con ella.

A diferencia de los casos de Karol Toledo Gómez y Kimberly Joselin Ramos Beltrán, dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quienes desaparecieron y sus cuerpos fueron hallados días después, Alondra Contreras fue localizada con vida, informó la fiscalía del estado.

La joven de 18 años y también estudiante de Nutrición en la UAEM fue hallada viva, aunque las autoridades aún no han brindado mayores detalles sobre las condiciones en las que fue localizada y el lugar en el que la joven se encontraba. Tras su localización procedieron a desactivar el Protocolo Alba por medio del cual se había difundido una ficha de búsqueda con sus datos y el lugar en el que fue vista por última vez.

De acuerdo con la ficha de desaparición que había sido levantada, Alondra Contreras había desaparecido en Cuernavaca, Morelos. Llevaba su uniforme de la escuela, con pantalón y bata blanca, blusa azul con los logos de la UAEM, y su mochila.

Feminicidios de estudiantes de la UAEM

Los feminicidios de dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) cimbraron a la comunidad universitaria y a los habitantes de dicha entidad con la desaparición y asesinato de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Guzmán, los cuales ocurrieron con tan sólo 11 días de diferencia.

Kimberly Joselin Ramos Beltrán fue reportada como desaparecida el 20 de febrero de 2026 en Cuernavaca. La joven de 18 años y estudiante del segundo semestre de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAEM salió de su casa para dirigirse a la universidad.

Durante su trayecto tuvo contacto con su familia, a quien avisó que ya se encontraba en la universidad luego de haber abordado el transporte público, pero desde ese día no volvieron a saber nada de ella por lo que reportaron su desaparición. Autoridades de Morelos activaron el Protocolo Alba y emitieron la ficha de búsqueda.

Tras varios días de angustia por parte de sus familiares y de labores de búsqueda, autoridades localizaron un cuerpo el pasado 2 de marzo en una zona boscosa que después se confirmó que era el de Kimberly Joselin Ramos Beltrán. Por el feminicidio de la joven hay un detenido, un compañero de la universidad a quien un juez le dictó prisión preventiva.

Al tiempo que se confirmaba la identidad del cuerpo, se reportó una nueva desaparición de una alumna de la UAEM también de 18 años: Karol Toledo Gómez, quien estudiaba Derecho en la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec, sede regional de dicha casa de estudios.

Karol Toledo Gómez había sido vista por última vez el 2 de marzo cerca de su casa en Mazatepec y tras labores de búsqueda su cuerpo fue hallado tres días después. Peritos de la Fiscalía de Morelos confirmaron que se trataba de la joven.

