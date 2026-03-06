Resultados Melate 4183: Viernes 06 de marzo de 2026

Este viernes se llevará a cabo el sorteo número 4183 de Melate, Revancha y Revanchita. ¿Serás el afortunado ganador? Descubre todos los detalles del sorteo de Melate para el viernes 6 de marzo de 2026.

Como cada viernes, se realizará un nuevo sorteo de Melate, Revancha y Revanchita, uno de los juegos más populares de la Lotería Nacional. Miles de participantes esperan conocer si la suerte estará de su lado en esta edición.

Será a las 21:00 horas de este viernes 6 de marzo, cuando Pronósticos para la Asistencia Pública revele los números ganadores del sorteo 4183 de Melate, Revancha y Revanchita. Los resultados oficiales se darán a conocer esta noche.

Melate Sorteo 06 de marzo de 2026.

Resultados Melate 4183: Viernes 6 de marzo de 2026

Los números ganadores del sorteo 4183 de Melate, Revancha y Revanchita se anunciarán durante la transmisión oficial de esta noche. Una vez realizado el sorteo, aquí podrás consultar las combinaciones que resulten premiadas.

Si resultas ser uno de los afortunados ganadores del sorteo 4183 de Melate, Revancha y Revanchita, tendrás un plazo de 60 días para cobrar tu premio. Recuerda conservar tu boleto original.

¿Cómo se realiza el sorteo Melate?

En cada sorteo de Melate se extraen siete esferas de manera aleatoria de una urna que contiene diferentes números.

Seis números corresponden a los llamados números naturales.

El séptimo número es el número adicional.

Para ganar un premio, los participantes deben acertar al menos dos números naturales de la combinación ganadora.

¿Dónde ver el sorteo Melate?

Para seguir la transmisión oficial del sorteo de Melate, Revancha y Revanchita, puedes hacerlo a través del canal de YouTube de la Lotería Nacional - Sorteos Electrónicos.

Las transmisiones tienen una duración aproximada de una hora y comienzan puntualmente a las 21:00 horas, todos los domingos, miércoles y viernes.

¿Cómo jugar al Melate?

Jugar al Melate es más sencillo de lo que parece. Puedes hacerlo en línea o de forma presencial en las agencias autorizadas.

Si decides jugar de manera tradicional, solo debes acudir a una agencia de la Lotería Nacional y llenar el volante clásico con las combinaciones numéricas que prefieras.

Si optas por jugar en línea, podrás participar incluso minutos antes del sorteo a través de plataformas autorizadas. La Lotería Nacional recomienda hacerlo únicamente mediante sitios oficiales como:

MiLotería

TuLotero

CMillonario

Misuerte.mx

Ganalottodo

Aganar.com

Al registrarte en alguno de estos portales recibirás un boleto electrónico, con el que podrás elegir tus combinaciones desde tu dispositivo. ¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El Melate tiene un costo de 15 pesos por combinación.

Si deseas participar también en Revancha y Revanchita, puedes hacerlo con un costo adicional:

Revancha: 10 pesos extra

Revanchita: 5 pesos adicionales

¿Cómo cobrar un premio Melate?

Si resultas ganador en el sorteo 4183 de Melate, Revancha y Revanchita, podrás cobrar tu premio en cualquier agencia de la Lotería Nacional o directamente en las Oficinas Centrales, ubicadas en Av. Insurgentes Sur 1397, Col. Insurgentes Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

En caso de premios mayores, también podrás acudir a sucursales bancarias autorizadas durante días hábiles, presentando tu boleto original y una identificación oficial.