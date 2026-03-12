Procesan a 'El Congo' por narcomenudeo, no por asesinato de Carlos Manzo

Gerardo “N”, alias “El Congo”, fue vinculado a proceso por el delito de narcomenudeo, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para ejecutar una orden de aprehensión por su presunta participación en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

La información fue confirmada por el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, quien explicó que el proceso judicial continúa mientras se integran más elementos de prueba relacionados con el crimen del exedil.

De acuerdo con el fiscal estatal, el juez determinó vincular a proceso al imputado por narcomenudeo y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público continuará fortaleciendo el caso.

Investigación por el homicidio de Carlos Manzo

Las autoridades mantienen abierta la indagatoria por el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, quien se desempeñaba como alcalde de Uruapan, en el estado de Michoacán.

Según las investigaciones, Gerardo “N” habría participado en un grupo de mensajería desde el cual se coordinaban acciones relacionadas con el atentado contra el edil.

De acuerdo con la fiscalía, dentro de ese chat se habrían compartido instrucciones y comunicaciones antes y después del ataque, lo que forma parte de los indicios que sustentan la investigación.

El fiscal Carlos Torres Piña señaló que, aunque el presunto implicado abandonó posteriormente el grupo, la autoridad cuenta con pruebas digitales que lo vinculan con la planeación del crimen.

Gerardo “N”, alias “El Congo” X

Señalan que habría reclutado a uno de los implicados

Las indagatorias también apuntan a que “El Congo” habría sido quien contrató a Ramiro “N”, identificado como la persona encargada de entrenar a los individuos que ejecutaron el ataque contra el alcalde.

Estos elementos forman parte de las líneas de investigación que la fiscalía busca consolidar para cumplimentar la orden de aprehensión por homicidio que aún permanece pendiente.

El caso ha generado atención pública en Michoacán, debido a las implicaciones que tiene en materia de seguridad y la posible participación de una estructura criminal organizada.

Durante la entrevista colectiva, el fiscal informó que Gerardo “N” permanece bajo monitoreo constante en el Centro de Alto Impacto, donde se encuentra recluido.

Recientemente fue trasladado al Hospital Civil, luego de presentar complicaciones médicas derivadas de que habría dejado de atenderse durante aproximadamente un mes.

Las autoridades señalaron que el imputado recibió atención médica y posteriormente regresó al centro penitenciario, donde continúa bajo custodia mientras avanza el proceso penal.

“El Licenciado” podría declararse culpable

En una línea paralela de la investigación, Jorge Armando N, alias “El Licenciado”, identificado como uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio, podría optar por un procedimiento abreviado.

La defensa del acusado solicitó esta figura jurídica, la cual implica declararse culpable para obtener una reducción de la sentencia.

El fiscal Carlos Torres Piña explicó que esta petición será analizada por las autoridades, ya que todavía existen elementos que deben aclararse dentro de la investigación.

El procedimiento abreviado permitiría reducir la condena hasta en una tercera parte, siempre y cuando el imputado reconozca su responsabilidad en los hechos.

asc