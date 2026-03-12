Amenaza por alumno con arma de fuego en secundaria genera despliegue policiaco

Una movilización de elementos de seguridad se registró la mañana de este jueves 12 de marzo en una secundaria del municipio de Guadalupe, Nuevo León, luego de que se reportara una presunta amenaza relacionada con el uso de un arma de fuego dentro del plantel.

El despliegue policiaco ocurrió en la Escuela Secundaria Técnica No. 78, Celia Ramírez Puente, ubicada en dicho municipio, hasta donde acudieron elementos de la corporación municipal tras recibir el reporte de una posible situación de riesgo.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades locales, la alerta surgió luego de que se detectara que un alumno del turno matutino habría realizado días antes publicaciones en redes sociales en los que amenazaba con acudir al plantel educativo con un arma de fuego.

Ante esta situación, personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe acudió al centro educativo para entrevistarse con directivos y evaluar el contexto de la situación reportada.

La presencia de los oficiales se realizó como parte de un protocolo preventivo, con el objetivo de descartar cualquier riesgo para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Tras el análisis preliminar de la situación, se determinó implementar una serie de medidas enfocadas en la prevención y la seguridad dentro del entorno escolar.

Autoridades despliegan un programa preventivo entre estudiantes

Como parte de estas acciones, autoridades municipales y personal educativo acordaron llevar a cabo una intervención preventiva dirigida a la comunidad estudiantil.

Las actividades están programadas para realizarse este viernes, cuando especialistas impartirán pláticas enfocadas en la prevención de la violencia y el uso responsable de las redes sociales.

Dichas charlas estarán dirigidas principalmente a los alumnos de la institución, aunque también se contempla la participación de docentes y la invitación a padres de familia, con la finalidad de involucrar a toda la comunidad escolar en las estrategias de prevención.

Las autoridades informaron que con estas pláticas se busca generar conciencia sobre las consecuencias que pueden derivarse del uso inadecuado de las plataformas digitales, especialmente cuando se realizan publicaciones o comentarios que puedan interpretarse como amenazas.

Durante el operativo no se localizó algún arma ni se detectó un delito dentro de las instalaciones de la secundaria; sin embargo, las autoridades implementarán el diálogo con los estudiantes para evitar futuros incidentes.

La publicación que llegó al conocimiento de padres de familia y personal del plantel educativo generó preocupación entre los tutores y alumnos, por lo que el personal de seguridad y prevención municipal tuvo que intervenir para garantizar el bienestar de los ciudadanos.

