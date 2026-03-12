Clausuran planta química por descarga contaminante a río El Papalote

Autoridades municipales ordenaron la clausura temporal de una empresa del sector químico en la zona industrial de Tizayuca, Hidalgo, luego de que se confirmara la presencia de descargas sospechosas en un canal que desemboca en el río El Papalote.

De acuerdo con los reportes oficiales, vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras percibir un fuerte olor a sustancias químicas y notar una coloración azul en el agua del canal. Ante la denuncia, personal de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca (CAAMTH), junto con elementos de Protección Civil y del área de Ecología, realizaron una inspección en el sitio señalado.

Durante el recorrido, los funcionarios detectaron un vertido irregular de líquido con tonalidad blanquecina y olor penetrante, el cual presuntamente provenía de las instalaciones de la empresa Química Univalix, S.A. de C.V. La descarga fue localizada en el sistema de drenaje que conecta con el canal que finalmente desemboca en el río El Papalote.

Tubería en la zona industrial de Tizayuca Foto: Especial

Autoridades del área de Ecología señalaron que, hasta el momento, no se ha determinado un riesgo inmediato para la salud de la población. Sin embargo, indicaron que se activaron medidas preventivas para contener cualquier posible impacto ambiental.

Como parte de las acciones iniciales, se colocaron sellos de clausura provisional en la planta señalada y se procedió a recolectar muestras del agua para su análisis en un laboratorio especializado. Los resultados permitirán identificar la composición de las sustancias vertidas y evaluar el grado de afectación al cuerpo de agua.

El gobierno municipal informó que se mantendrá la vigilancia en la zona mientras continúan las investigaciones y reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación similar en ríos, canales o sistemas de drenaje.

Se prevé que en los próximos días se den a conocer los resultados de los estudios de laboratorio, los cuales serán clave para determinar posibles sanciones administrativas o legales en caso de confirmarse la contaminación.

Planta química clausurada en zona industrial de Tizayuca Foto: Especial

jcp