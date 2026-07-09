Procesan a presuntos miembros del CJNG detenidos en Iztapalapa

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Cutberto Ramón Santaella Camacho, Julio Jassiel López Avitia e Hilario Pérez Mérida, señalados como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su probable responsabilidad en la posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la investigación, elementos de la Guardia Nacional realizaban labores de seguridad perimetral en la colonia Cerro de la Estrella, alcaldía Iztapalapa, cuando escucharon una detonación de arma de fuego.

Al acudir al punto de donde provino el disparo, los agentes observaron a un hombre que manipulaba un arma larga, tras intervenir en el lugar, las autoridades detuvieron a los tres sujetos.

Foto: Especial

Durante la acción, personal federal aseguró dos armas de fuego, cuatro cargadores y 100 cartuchos útiles, material que fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, dependiente de la FGR, presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial, que determinó iniciar proceso penal contra los tres detenidos.

El juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que los imputados permanecerán internos en el Reclusorio Varonil Norte. Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.