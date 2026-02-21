Viene nuevo frente frío; se mantendrá calor en estas zonas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que el nuevo Frente Frío número 37 tendrá interacción con un canal de baja presión y con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz; e intervalos de chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.

Habrá evento 'Norte'

Niebla y bajas temperaturas Foto: Cuartoscuro

Destacó que la masa de aire ártico que impulsa el sistema frontal, originará descenso de la temperatura y rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en el norte y noreste del país, así como evento de "Norte" en las costas de Tamaulipas.

En tanto, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte del país; persistiendo la onda de calor en Jalisco.

Chubascos y lluvias puntuales

Habitantes de la zona serrana recibieron cobijas e insumos, para sobrellevar las bajas temperaturas que se reportaron. Fotos: Especial y Carlos Coria.

Puntualizó que se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Alta, Sierra Gorda y Huasteca) y Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja).

Intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (Media), Hidalgo (Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Totonaca), Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas en Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí (Centro y Altiplano), Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN, pronosticó temperaturas máximas de 40 a 45 gracos en Oaxaca (Istmo) y Chiapas (Istmo); de 35 a 40 grados en Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, temperaturas máximas de 30 a 35 grados en Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Temperaturas de -10 grados en estas zonas

En la región montañosa el ambiente se mantendrá frío durante las próximas 48 horas Foto: Especial

En contraste, se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua.

De -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Sonora y temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.