Viene nuevo frente frío; se mantendrá calor en estas zonas

Se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Durango y más.

Por: Ernesto Méndez

Mañana fría en la capital del país. Eduardo Jimenez Fernandez

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que el nuevo Frente Frío número 37 tendrá interacción con un canal de baja presión y con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz; e intervalos de chubascos en Nuevo León y Tamaulipas. 

Habrá evento 'Norte'

Niebla y bajas temperaturas Foto: Cuartoscuro

Destacó que la masa de aire ártico que impulsa el sistema frontal, originará descenso de la temperatura y rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en el norte y noreste del país, así como evento de "Norte" en las costas de Tamaulipas.

En tanto, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte del país; persistiendo la onda de calor en Jalisco.

Chubascos y lluvias puntuales

Habitantes de la zona serrana recibieron cobijas e insumos, para sobrellevar las bajas temperaturas que se reportaron.Fotos: Especial y Carlos Coria.

Puntualizó que se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Alta, Sierra Gorda y Huasteca) y Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja).

Intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (Media), Hidalgo (Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Totonaca), Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas en Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí (Centro y Altiplano), Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN, pronosticó temperaturas máximas de 40 a 45 gracos en Oaxaca (Istmo) y Chiapas (Istmo); de 35 a 40 grados en Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, temperaturas máximas de 30 a 35 grados en Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Temperaturas de -10 grados en estas zonas

En la región montañosa el ambiente se mantendrá frío durante las próximas 48 horasFoto: Especial

En contraste, se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua.

De -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Sonora y temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

 

