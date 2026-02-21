Majestuoso bisonte americano vuelve al estado de Sonora

Como parte de la estrategia de expansión y fortalecimiento poblacional del bisonte americano (Bison bison) en el norte de México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), trasladó a una manada de 29 ejemplares, 19 hembras y 10 machos, del Rancho El Uno, en la Reserva de la Biosfera Janos, en Chihuahua, al Rancho Los Ojos Calientes, propiedad de la Fundación Cuenca Los Ojos, en Sonora.

La cacería indiscriminada y la transformación del hábitat ocasionaron su desaparición en vida silvestre Especial

La Conanp, a través de la Dirección Regional Norte y Sierra Madre Occidental, destacó que la mayoría de las hembras se encuentran gestantes, por lo que se prevé el nacimiento de crías durante el mes de abril, lo que contribuirá al crecimiento y consolidación de la manada en esta UMA (Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre).

"Esta acción representa un avance significativo en la recuperación de los pastizales y en el fortalecimiento de la colaboración entre el sector ambiental federal y propietarios de predios privados comprometidos con la conservación", indicó.

¿Qué sabemos del bisonte americano?

El bisonte americano es una especie emblemática de los pastizales de Norteamérica, cuya distribución histórica incluía el norte de México.

La cacería indiscriminada y la transformación del hábitat ocasionaron su desaparición en vida silvestre en territorio nacional a inicios del siglo XX.

Desde el año de 2009, la Conanp, en coordinación con The Nature Conservancy (TNC), el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), la Fundación Cuenca Los Ojos, y propietarios de ranchos, han impulsado acciones para restablecer las poblaciones de bisonte americano a su hábitat natural en su área de distribución histórica, contribuyendo a la restauración ecológica de los pastizales del norte del país y sus especies asociadas.

Preservarán a la manada

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas indicó que en coordinación con la Fundación Cuenca Los Ojos, dará seguimiento técnico y monitoreo a los ejemplares traslocados, así como evaluación a la manada para revisar su salud y adaptación al sitio.

Asimismo, se realizarán acciones de manejo a los nacimientos esperados, a fin de evaluar el éxito reproductivo y consolidar futuras acciones de conservación del bisonte americano en la región.

Se estima que actualmente existen 500 ejemplares de bisonte americano en México, gracias a un gran esfuerzo de recuperación de 16 años, tras su extinción hace más de un siglo y medio.

La mayoría de la población de bisonte americano se concentra en la Reserva de la Biosfera de Janos en Chihuahua.

Esta especie emblemática es clave para la regeneración de los ecosistemas: mejora la estructura del suelo, favorece la vegetación nativa y consume el "combustible natural" que puede provocar incendios más severos en los pastizales.

