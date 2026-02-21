Buscaremos los restos de los mineros que faltan: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con las familias de los mineros de Pasta de Conchos, a quienes expresó el compromiso de su Gobierno para encontrar los 38 cuerpos que falta localizar.

Parte de las familias de los 65 mineros de Pasta de Conchos Especial

San Juan de Sabinas

Mediante sus cuentas oficiales, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el encuentro que, en San Juan de Sabinas, Coahuila, a 20 años de la explosión. Recordó que en la Cuarta Transformación el compromiso es la reparación del daño en este caso.

“En Coahuila, reafirmamos el compromiso con las familias de los 65 mineros de Pasta de Conchos; buscaremos los restos de los 38 cuerpos que falta localizar. A 20 años de la tragedia, hemos rescatado 25. Siempre lucharemos por justicia y verdad”, expresó.

La titular del Ejecutivo sostuvo una mesa de Justicia en Pasta de Conchos donde reconoció también a los rescatistas.