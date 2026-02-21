Ataque armado en una plaza comercial deja dos muertos en Veracruz

La noche de este viernes se registró un ataque armado en el estacionamiento de una plaza comercial en Tuxpan, Veracruz, que dejó como saldo dos hombres muertos.

El hecho ocurrió en el área común entre dos tiendas, donde las víctimas quedaron tendidas sobre el pavimento tras recibir múltiples disparos. De acuerdo con los primeros reportes, ambos tenían alrededor de 40 años. Uno de ellos vestía pantalón de mezclilla y playera tipo polo azul.

Bajaron de su auto y los atacaron

El ataque armado fue en el estacionamiento de una plaza comercial en Tuxpan, Veracruz Especial

Testimonios preliminares señalan que los hombres acababan de descender de un vehículo Volkswagen Jetta color azul titanio, presuntamente de modelo reciente, cuando fueron atacados por sujetos armados.

Tras el reporte a los servicios de emergencia, elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, así como personal del Ejército y de la Marina acudieron al lugar y acordonaron la zona. Asimismo, fuerzas federales realizaron un recorrido dentro del centro comercial ante versiones sobre la posible presencia de individuos armados, aunque no se reportaron personas detenidas.

Identidad de las víctimas

Peritos y agentes de la Fiscalía General llevaron a cabo las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de las víctimas y mantienen abierta una carpeta de investigación para esclarecer el ataque.

*bb