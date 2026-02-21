Violencia en Chiapas: Arrestan a 10 por agredir a policías tras retirar cierre

La Fiscalía de Chiapas detuvo a 10 personas, entre ellos un menor de edad, de la comunidad Río Florido, tras el ataque a balazos a elementos policiacos que desalojaron un bloqueo carretero del tramo Ocosingo a Oxchuc y que dejó a seis policías heridos, tres municipales, dos de la guardia estatal, y un paramédico de PC.

Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Fiscalía, afirmó que se inició la carpeta por los delitos de ataques a las vías de comunicación, pandillerismo, atentados contra la paz y patrimonial de la colectividad, motín y homicidio en grado de tentativa.

El grupo identificado como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) decidió protestar por el quinto aniversario del homicidio de uno de sus agremiados, por lo que decidieron bloquear la vía federal y cobrar entre 100 y 200 pesos a cada conductor que decidía circular por la zona, por lo que los agentes procedieron a desalojarlos.

Los inconformes respondieron a balazos contra los uniformados, posteriormente se aplicó un operativo detuvieron a los responsables y fueron puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades, dijo el fiscal estatal. Durante el operativo se aseguraron dos armas de fuego.

Desde la mañana de ayer, los integrantes del FNLS bloquearon dicho tramo, a la altura del río Florido, donde en años anteriores se han registrado hechos violentos desde 2019 a la fecha.

No se permitirán más bloqueos, asegura gobernador Ramírez

El gobernador del estado, Eduardo Ramírez, afirmó en sus redes sociales, que no se permitirán más bloqueos carreteros en Chiapas. Señaló que atrás quedaron “los tiempos en que se extorsionaba a los ciudadanos que se levantan todos los días a trabajar y ganar el pan de cada día”.

Por tal motivo, los uniformados realizaron el operativo, que dejó un saldo de varios policías heridos.

*mcam