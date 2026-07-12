Al menos 16 muertos deja tractocamión tras choque múltiple en la autopista Guadalajara–Tepic

Al menos 16 personas fallecidas, además de personas reportadas como desaparecidas, es el saldo preliminar de un accidente múltiple registrado este domingo en el kilómetro 68 de la autopista Guadalajara–Tepic, a la altura de Plan de Barrancas, informó el delegado en Nayarit de la Comisión Nacional de Emergencias, Josh Ojeda, a través de sus redes sociales.

De manera preliminar, el saldo es de 16 personas fallecidas, además de personas reportadas como desaparecidas. También se informa que dos oficiales de la Guardia Nacional resultaron gravemente lesionados y reciben atención”.

Además, se confirmó la detención del operador del tractocamión involucrado en el siniestro.

El operador del tractocamión presuntamente involucrado en el accidente ha sido retenido por elementos de la Guardia Nacional, con el apoyo de personal civil adscrito a la Caseta Plan de Barrancas de la Comisión Nacional de Emergencias”.

Ojeda advirtió que “la emergencia continúa en desarrollo, por lo que la información podría actualizarse conforme avancen las labores de búsqueda, rescate y atención. Se exhorta a la población a evitar la zona y mantenerse atenta únicamente a los reportes oficiales”.

El tractocamión impactó vehículos

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente ocurrió cuando un tractocamión no logró detener su marcha y terminó impactándose contra varios vehículos que permanecían detenidos debido a un accidente previo que ya era atendido por corporaciones de emergencia en la autopista.

La fuerza del impacto provocó un segundo siniestro de grandes dimensiones y generó un incendio que alcanzó a varios vehículos, complicando las labores de rescate de las personas atrapadas.

Mientras cuerpos de emergencia atendían un accidente previo en el km 68 de la autopista Guadalajara–Tepic, un tractocamión no logró detenerse y terminó impactándose contra la escena del siniestro, provocando un nuevo y aparatoso accidente”, informó la Comisión Nacional de Emergencias.

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente ocurrió cuando un tractocamión no logró detener su marcha. Captura de video

Bomberos y cuerpos de rescate desplegaron un operativo

Tras el choque, elementos de Bomberos Base Jala, personal de Protección Civil, Guardia Nacional y otras corporaciones de auxilio se movilizaron para combatir el incendio, rescatar a las víctimas y asegurar la zona.

Las autoridades informaron que, además de las 16 personas fallecidas, continúan las labores de búsqueda debido a que existen reportes de personas desaparecidas entre los vehículos involucrados.

Asimismo, los dos oficiales de la Guardia Nacional lesionados permanecen bajo atención médica.

Las autoridades señalaron que el operador del tractocamión quedó a disposición de las instancias correspondientes mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente qué originó el primer percance que mantenía cerrada parcialmente la circulación cuando ocurrió el impacto del tractocamión.

Debido a que las maniobras de rescate y remoción de vehículos continúan, las autoridades advirtieron que el saldo de víctimas podría modificarse conforme concluyan las labores de búsqueda.

También exhortaron a los automovilistas a evitar la zona, reducir la velocidad varios kilómetros antes del punto del accidente, seguir las indicaciones del personal de emergencia y consultar únicamente la información emitida por fuentes oficiales.